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Spor

Rıza Çalımbay'dan Galatasaray planı

Bordo-mavililerde en büyük eksik, cezalı olan Onazi...

23 Mart 2018 18:09

Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, teknik ekibiyle gerçekleştirdiği Galatasaray analizini takımına ezberletecek ve rakibin artılarını, eksilerini oyuncularına anlatacak. 

Bordo mavililerde teknik direktör Rıza Çalımbay, hafta boyunca teknik ekibiyle gerçekleştirdiği Galatasaray analizini ezberletecek ve rakibin artılarını, eksilerini oyuncularına anlatacak. 

Rıza Çalımbay Galatasaray karşısında Teleset Mobilya Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmalarına oranla kadroda zorunlu değişiklikler yapacak. 

Ogenyi Onazi'nin cezalı olmasından dolayı tecrübeli teknik adam,  hafta boyunca savunma ve orta saha kurgusu üzerinde duracak. 

Son 2 maçta stoper pozisyonunda başarılı performans gösteren Okay Yokuşlu'nun Galatasaray karşısında orta sahada tekrar Juraj Kucka'nın partneri olması bekleniyor. 

Stoper pozisyonunda Durica ve Mustafa Akbaş'ın sakatlıklarının devam ettiği Karadeniz temsilcisinde, savunma kurgusunun ise şu an milli takım kamplarında bulunan Uğur Demirok ve Tomas Hubocan'dan oluşması bekleniyor. 

Okay Yokuşlu, Uğur Demirok, Abdülkadir, Yusuf ve Hubocan'ı mili takıma gönderen bordo mavililerde, Rıza Çalımbay, kadro derinliği açısından bu oyuncuların milli takımdan sakat dönmemeleri durumunun kendileri için çok önemli olacağını düşünüyor.  

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