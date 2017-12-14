Rıza Çalımbay'dan 'Burak Yılmaz'a psikolog lazım mı?' sorusuna yanıt

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Burak Yılmaz'a psikolog lazım mı?" sorusuna "Burak için değil, bütün oyunculara, bize de lazım. O psikoloğun çok iyi olması, sporun içinden gelmesi gerekiyor" yanıtını verdi.

Çalımbay şunları söyledi:

"Burak için değil, bütün oyunculara, bize de lazım. Futbolculuk bana göre çok kolay, kendinden sorumlusun. Teknik direktörlük en zor meslekten bir tanesi. Bize de psikolog lazım. Futbolculara kesinlikle lazım. O psikoloğun çok iyi olması, sporun içinden gelmesi gerekiyor. Yenilgiyi, galibiyeti bilmesi gerekiyor. Oyuncu oynatmıyorsun sıkıntıya giriyor onu ayarlaması gerekiyor. Oyuncu çok iyi oluyor havaya giriyor toparlama gerekiyor Aile problemi oluyor buraya yansıtıyor. İşin en kötüsü futbolcu için buradaki üzüntüsünü ailesine taşıyor. Psikolog sadece Burak'a değil bütün futbolculara, teknik direktörlere lazım."