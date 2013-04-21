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Spor

Rıza Çalımbay'a 1 maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'a 1 maç ceza verdi

21 Nisan 2013 11:42

PFDK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'a 1 maç ceza verdi.
 
TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nın bugün gerçekleştirdiği toplantıda, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'a 1 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 10 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

Kurulun aynı karşılaşmada, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Trabzonspor'a 15 bin, Sivasspor'a da 5 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.

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