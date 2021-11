Rıza Çalımbay ve Aykut Kocaman'dan A Milli Takım açıklaması

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay'dan A Milli Takım açıklaması geldi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Kılavuzluk yapan kargalar var. Asıl en büyük sorun onlar. Küçük dünyalarıyla büyük şeyler anlatıyormuş gibiler. Yerli antrenörleri olumsuz şekilde nitelemeye çalışan kılavuz kargalar var. En büyük sorun sanki onlar." dedi. Milli Takım için adı anılan Kocaman, "Benim kişisel olarak böyle bir talebim olmadı ancak talep olursa 'hayır' denmez." ifadelerini kullandı.

“Milli takım her şeyin üzerinde gelir”

A Milli Takım’ın başına geçecek teknik direktörler arasında gösterilmesiyle ilgili konuşan Rıza Çalımbay ise “Milli Takım'dan teklif almadım ama Milli Takım her şeyin üzerinde gelir. Ben yıllarca kaptanlık yaptım, her kategorisinde oynadım. Görev verilirse seve seve gidilir. Bir an önce hocanın belirlenmesi gerekiyor çünkü final maçları var. Ben olurum ya da olmam, bir an önce belirlenmesi gerekiyor ve kesinlikle içimizden birisinin olması gerekiyor. Bu maçlarda ters bir durum oluşursa işler kötü olur. Milli Takım her şeyin üzerinde gelir. Mukavelem vardır ama yoktur önemli değil. Askersin ve seni savaşa çağırıyorlar, bu bunun gibi bir durum. Ama göreve çağırılırsam hayır demem mümkün değil. Ama dediğim gibi bir an önce bir arkadaşımızın göreve gelmesi gerekiyor. Ben futbolculuk hayatımda da ne varsa vermiştim, şimdi de her şeyimi veririm. Mustafa hocamla beraber çalışmıştım daha önce. İşin özü hangi arkadaşımız olursa elinden geleni yapacaktır” dedi.