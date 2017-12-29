Rıza Çalımbay: Süper Lig'deki 14 yabancı sayısına İngiltere'deki gibi kriter getirilmeli

Rıza Çalımbay, Süper Lig'de uygulanan yabancı futbolcu kontenjanını fazla bulduğunu dile getirerek, "Şu anki yabancı sayısı fazla. 14 oyuncu gerçekten fazla. Galatasaray bir maça 11 yabancıyla çıktı. Gelecek yabancılar için yeni bir kriter olması gerekiyor. İngiltere güzel bir örnek. Kendi milli takımında belli sayıda maç oynamadıysan, İngiltere'de forma giyemiyorsun. Bu işin zaman zaman hem milli takımımıza hem de kulüplerimize zararı oluyor. Kriter koyarsanız bence daha kaliteli oyuncular gelir ve daha iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde unutamadığı birçok maç olduğunu anlatan Çalımbay, Beşiktaş'ı çalıştırdığı 2005 yılında Fenerbahçe'yi bir kişi eksik kalmalarına rağmen deplasmanda 4-3 yendikleri karşılaşmanın bunların başında geldiğini ifade etti.

Ayrıca Çalımbay, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin Süper Lig'de uygulanmasında yarar gördüğünü sözlerine ekledi.