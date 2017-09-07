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Spor

Rıza Çalımbay: Nasri gelince takımda dengeler bozuldu

Samuel Eto'o, Akdeniz ekibine kulüpten ayrılmak istediğini iletti

07 Eylül 2017 21:28

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fransız yıldız Samir Nasri'nin transferinin kulüp içi dengeleri bozduğunu söyledi.

Kırmızı-beyazlı ekibin Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o'nun dün, "Kulüpte beklediğim saygıyı göremediğim için ayrılmak istiyorum" açıklamasının ardından konuşan Çalımbay, "Nasri'nin takım içi dengeleri bozduğu bir gerçek" diyerek Fransız futbolcunun da Eto'o'nun kararında etkili olmuş olabileceğini ima etti.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak Akdeniz ekibinde Samir Nasri'nin hastalığı da tecrübeli çalıştırıcıyı zorluyor. Çalımbay, Samuel Eto'o'nun mutsuz olması ve durumunun belirsiz olması sorunuyla boğuşurken, Fransız yıldız Nasri'nin hastalanması da büyük maç öncesi Antalya ekibinde moralleri bozdu. 

 

 

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