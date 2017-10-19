Rıza Çalımbay, mücadele eden bir Trabzonspor istiyor

Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA) - TRABZONSPOR\'da görevine hızlı başlayan teknik direktör Rıza Çalımbay, öğrencilerine mücadele eden bir takım istediğini anlattı, hak edenin formayı alacağı mesajını verdi.

Bordo-mavili takımda teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Rıza Çalımbay, istekli, arzulu, mücadele eden bir Trabzonspor istediğini söyledi. 18 Ekim Çarşamba günü Trabzon\'a gelerek resmi sözleşme imzalayan ve takımla da ilk antrenmanına çıkan deneyimli teknik adam, öğrencileriyle yaptığı ilk toplantıda Trabzonspor’un hedeflerini anlattı ve nasıl bir takım istediğini dile getirdi.

\"BASKILI OYNAYAN BİR TAKIM İSTİYORUM\"

Her futbolcusuna eşit mesafede olduğuna dikkat çeken Çalımbay\'ın, \"Takımı düşünen, her şeyini veren arkadaşlarımız formayı alır. Hak eden herkesi oynatacağız. İstekli, arzulu, mücadele eden, özellikle kendi sahamızda 90 dakika rakibi karşısında baskılı oynayan bir takım olmalıyız. Henüz yolun başı sayılır. En az kayıp ile yarışa ortak olabiliriz\" sözleriyle öğrencilerini motive ettiği bildirildi.

ÇİFT FORVETE YEŞİL IŞIK

Bu arada teknik direktör Rıza Çalımbay\'ın, çift forvet sistemine de sıcak baktığı kaydedildi. Futbolcularla yaptığı ilk toplantıda \'Ben bu takımı çift forvet oynatırım\' mesajı veren Çalımbay’ın, çok kaliteli bir takım olduklarına da dikkat çektiği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın, bütün öğrencilerinin yeteneklerinden övgü ile bahsettiği, performanslarını biraz daha yukarı çekerek arzu edilen takımı izlettirebileceklerini vurguladığı da belirtildi.

CASTİLLO GOLLERE BAŞLADI

Trabzonspor\'un Kolombiyalı oyuncusu Fabian Castillo, antrenmanda gollerine başladı. Özellikle antrenmanda neşeli olduğu gözlenen 25 yaşındaki oyuncu, hırsı, istekli oluşu ve attığı gollerle dikkat çekti. Teknik kapasitenin yanı sıra Castillo\'nun son vuruşlarını da geliştirdiği görüldü. Bu sezon 2 maçta 72 dakika süre alan Castillo\'nun, ilk 11\'de forma giymeyi de çok istediği kaydedildi.

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