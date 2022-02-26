Rıza Çalımbay: Mağlubiyeti hak edecek bir oyun oynamadık, mağlubiyeti hak edecek hatalar yaptık

Demir Grup Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş karşısında kazanmak için oynadıklarını ancak talihsiz gollerle kaybettiklerini söyledi.

Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk eden Demir Grup Sivasspor 5 gollü maçta sahasında 3-2 kaybetti.

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay maçın ardından beIN Sports'a verdiği demeçte iyi oynadıklarını ve kazanmak için mücadele ettiklerini belirterek bireysel hatadan gelen gollerle yenildiklerini ifade etti. Çalımbay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bireysel hataları engelleyemiyoruz"

"Bugün mağlubiyeti hak edecek bir oyun oynamadık. Felsefemizde beraberliğe oynama gibi bir düşünce yok. Bugün tamamen galibiyet için oynadık. İyi pozisyonlar da yarattık ama değerlendiremedik. Bazı analizlere baktığınızda şutlarda, ortalarda, kornerlerdeki üstünlüğümüzü görebiliriz. Geçen hafta kötü bir golle kaybettik. Bugün hele ikinci yediğimiz gol... Süper Lig'de böyle şeylerin olmaması gerekiyor. Bu şekilde bireysel hataları engelleyemiyoruz ama çalışarak engelleyeceğiz. Takımım maç sonuna kadar iyi işler yaptı. Ersin son dakikada iyi bir kurtarış yaptı. Mağlubiyeti hak edecek oyun oynamadık, mağlubiyeti hak edecek hatalar yaptık."

"Çok gol kaçırdık, kötü goller yedik"

"Her yerden atak yaptık ama kötü goller yedik. Bir Süper Lig takımının yememesi gereken goller yedik. Süper Lig oyuncusu o hataları yapmamalı. Bugün kötü oynamadık. Geçen hafta Karagümrük de iyi değildi, biz de iyi değildik ama biz kazanmayı çok istedik. Yine çok gol kaçırdık ve kötü goller yedik."