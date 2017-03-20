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Spor

Rıza Çalımbay: Kazanmak için oynadık ama elimize geçen fırsatları değerlendiremedik

"İkinci yarıda baskımızı daha da arttırdık"

20 Mart 2017 12:48

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kendi sahalarında lider Beşiktaş ile golsüz berabere kaldıkları maçla ilgili, "İkinci yarıda baskımızı daha da arttırdık. Son paslarda dikkatli olsaydık, sahadan galibiyetle ayrılabilirdik." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere karşılaşmayı değerlendiren Çalımbay, maçın kendileri ve rakipleri açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Beşiktaş karşısında önemli gol şansları bulduklarını ifade eden Rıza Çalımbay, son paslarda sorun yaşadıklarını söyledi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kendi sahalarında lider Beşiktaş ile golsüz berabere kaldıkları maçla ilgili, "İkinci yarıda baskımızı daha da arttırdık. Son paslarda dikkatli olsaydık, sahadan galibiyetle ayrılabilirdik." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere karşılaşmayı değerlendiren Çalımbay, maçın kendileri ve rakipleri açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın başından sonuna kazanmak için oynadıklarını belirten Çalımbay, "Çünkü bu maçı da kazanarak ligde daha ilerilere gitmek istiyorduk. Zor bir durumdan bu noktalara geldik. Elimize geçen bu fırsatı değerlendirmek istiyorduk." diye konuştu.

Beşiktaş'ın hafta içi Avrupa maçı oynadığı için yorgun olduğu yorumlarına katılmadığını ifade eden Çalımbay, rakiplerinin sezon başından beri bu maç trafiği içinde olduğuna dikkati çekti.

Maç başında iyi bir oyun sergilediklerine işaret eden Rıza Çalımbay, "İkinci yarıda baskımızı daha da arttırdık. Son paslarda dikkatli olsaydık, sahadan galibiyetle ayrılabilirdik. Takımımız oyun disiplini ve konsantrasyonu olarak iyi örnekler verdi. Üç puan almak istiyorduk ama 1 puanla yetindik. Sonuçta Beşiktaş gibi bir takımdan alınmış 1 puan da iyidir. Göreve geldiğimiz günden beri gösterdiği iyi performans için oyuncularımı kutluyorum. Bugün tribünleri doldurarak bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum." yorumunu yaptı.

Çalımbay, siyah-beyazlı takıma ligdeki ve Avrupa kupasındaki maçlarında başarı diledi.

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