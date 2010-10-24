T24 LogoT24 Logo
Spor

RIZA ÇALIMBAY İLK ANTRENMANA ÇIKTI SİVAS (A.A)

24 Ekim 2010 21:40

-RIZA ÇALIMBAY İLK ANTRENMANA ÇIKTI SİVAS (A.A) - 24.10.2010 - Spor Toto Süper Lig takımlarından Sivasspor'un teknik direktörlüğüne getirilen Rıza Çalımbay, takımla ilk antermana çıktı. Teknik direktör Mesut Bakkal ile yolların ayrılmasının ardından bugün Sivasspor'la sözleşme imzalayan Rıza Çalımbay, kulüp tesislerinde takımına ilk çalışmasını yaptırdı. Futbolcularını idman sahasında karşılayarak tek tek tokalaşan Çalımbay, daha sonra oyuncularına yardımcıları Bülent Albayrak, Kenan Oktay, Orhan Kaynak ve Cengiz Birgen ile birlikte kondisyona yönelik çeşitli çalışmalar yaptırdı. Antrenmana, bir süre önce idmanda kavga ettikleri için kadro dışı bırakılan ve bugün Rıza Çalımbay'ın affedildiklerini açıkladığı Mehmet Yıldız ile Souleymane Keita da katıldı.  İdmanı, Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ile bazı yöneticiler de izledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24