-RIZA ÇALIMBAY İLK ANTRENMANA ÇIKTI SİVAS (A.A) - 24.10.2010 - Spor Toto Süper Lig takımlarından Sivasspor'un teknik direktörlüğüne getirilen Rıza Çalımbay, takımla ilk antermana çıktı. Teknik direktör Mesut Bakkal ile yolların ayrılmasının ardından bugün Sivasspor'la sözleşme imzalayan Rıza Çalımbay, kulüp tesislerinde takımına ilk çalışmasını yaptırdı. Futbolcularını idman sahasında karşılayarak tek tek tokalaşan Çalımbay, daha sonra oyuncularına yardımcıları Bülent Albayrak, Kenan Oktay, Orhan Kaynak ve Cengiz Birgen ile birlikte kondisyona yönelik çeşitli çalışmalar yaptırdı. Antrenmana, bir süre önce idmanda kavga ettikleri için kadro dışı bırakılan ve bugün Rıza Çalımbay'ın affedildiklerini açıkladığı Mehmet Yıldız ile Souleymane Keita da katıldı. İdmanı, Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ile bazı yöneticiler de izledi.