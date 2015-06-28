T24 LogoT24 Logo
Spor

Rıza Çalımbay görevi bıraktı

Çalımbay, Mersin İdmanyurdu ile 15 Haziran'da sözleşme yenilemişti

28 Haziran 2015 15:40

Mersin İdman Yurdu'nda şok bir gelişme yaşandı. Sezonun sona ermesinin ardından sözleşmesini uzatan teknik direktör Rıza Çalımbay, görevi bıraktığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig 'de geçen sezonu 7. sırada bitiren Mersin İdman Yurdu'nda şok bir gelişme yaşandı. Hürriyet'te yer alan habere göre sezonun sona ermesinin ardından sözleşmesini uzatan teknik direktör Rıza Çalımbay, görevi bıraktığını açıkladı.Mersin İdman Yurdu'nda sezon içinde yaşanan mali sorunlar nedeniyle futbolcular birkaç kez antrenman boykotu yapmış, Çalımbay buna rağmen göreve devam etmişti.

15 Haziran'da yeniden sözleşme imzalayan Çalımbay, söz verilmesine rağmen Servet Çetin ve Sinan Kaloğlu ile yeniden anlaşma yapılmadığını bu nedenle takımın bütünlüğünün korunamadığı gerekçesiyle istifa ettiğini açıkladı.

ETİKETLER

rıza çalımbaymersin idman yurdugörevi bıraktıistifasüper lig

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24