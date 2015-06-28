Rıza Çalımbay görevi bıraktı

Mersin İdman Yurdu'nda şok bir gelişme yaşandı. Sezonun sona ermesinin ardından sözleşmesini uzatan teknik direktör Rıza Çalımbay, görevi bıraktığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig 'de geçen sezonu 7. sırada bitiren Mersin İdman Yurdu'nda şok bir gelişme yaşandı. Hürriyet'te yer alan habere göre sezonun sona ermesinin ardından sözleşmesini uzatan teknik direktör Rıza Çalımbay, görevi bıraktığını açıkladı.Mersin İdman Yurdu'nda sezon içinde yaşanan mali sorunlar nedeniyle futbolcular birkaç kez antrenman boykotu yapmış, Çalımbay buna rağmen göreve devam etmişti.

15 Haziran'da yeniden sözleşme imzalayan Çalımbay, söz verilmesine rağmen Servet Çetin ve Sinan Kaloğlu ile yeniden anlaşma yapılmadığını bu nedenle takımın bütünlüğünün korunamadığı gerekçesiyle istifa ettiğini açıkladı.