Rıza Çalımbay: Federasyonun protokolünün uygulanması mümkün değil

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik hazırlanan "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"nün uygulanmasının mümkün olmadığını söyledi.

Çalımbay, "Ligi oynamak istiyoruz kesinlikle ve ligin bitmesini istiyoruz ama şu an en küçük risk varsa kesinlikle oynanmaması gerekiyor. Çünkü bu işin şakası yok." dedi.

TFF'nin hazırladığı "Futbola Dönüş Protokolü" ile ilgili görüşlerini açıklayan Rıza Çalımbay, futbolun en temaslı sporlardan biri olduğunu belirterek, "İstediğiniz kadar tedbir alın. Federasyonun gönderdiği protokolü okudum, öyle bir şey olması mümkün değil. Federasyonun protokolünün uygulanması mümkün değil. Yapamazsınız yani. Hadi birinci hafta yaparsın, sonra uyamazsın, orada bir sürü karışık, futbola ters gelen şey var. Erken oynandığı zaman tatsız, tuzsuz bir lig olacak ama biz bu maçları Ağustos-Eylül aylarına sıkıştırabiliriz. Kalan 8 maçı oynayıp, kısa bir aradan sonra da Eylül'de gelecek sezonu başlatabiliriz." ifadelerini kullandı.

En önemli şeyin oyuncuların sağlığı olduğunun altını çizen Çalımbay, "Oyuncular ne derse desinler hepsi çekiniyor, hepsi korkuyor ve hiç kimsenin de maçlarda kendini vereceğini zannetmiyorum. Eğer risk varsa kesinlikle oynanamamak gerekiyor. Ya da ileri bir tarihe atmak gerekiyor. Futbolun içerisinde tükürük var, tükürme diyorlar, yüzde 90'nında bu alışkanlık var. Tükürürler, yüz yüze tartışırlar. Protokolde bir şey var mesela, top taça çıkınca topu hemen dezenfekte edip geri veriyormuşsun. Kim dezenfekteyi düşünür, hemen atması gerekiyor avantaj için. En basitini söylüyorum. Bu işin sahası, soyunma odaları, otobüsü, oteli var... Bir sürü risk faktörü var. Bu işler zor işler. Bir risk varken de bunlara girmemek gerekiyor. Burada yapılacak şey ileri bir tarihe atılması." diye konuştu.

"Şu anda Sağlık Bakanımız, Bilim Kurulumuz mükemmel çalışıyorlar. Çok da iyi bir gidiş varken tekrar karma karışık bir şeye girildiği zaman sıkıntı çıkabilir." sözlerini kullanan Rıza Çalımbay, "Çünkü bir tek Süper Lig yok, 2. Lig, 3. Lig ve amatör ligler var. Binlerin üzerinde oyuncu arkadaşımız var. Onun için bu riskin tamamen kalkması gerekiyor. Tamamen risk sıfır olunca rahatlıkla oynanabilir. Önce insan sağlığını düşünmemiz gerekiyor. (Haziran'da başlamak) Kesinlikle erken, çünkü en küçük risk faktörü olmaması gerek. Ama risk yoksa seve seve oynarız. Biz bir kere oynamak istiyoruz ligi bitirmek istiyoruz. Ama tabii ki elimizde başka şans yoksa da ona göre kararlar olur." değerlendirmesinde bulundu.