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Spor

Rıza Çalımbay: Eto'o kararını yönetim verdi

Basın toplantısının ardından Antalyasporlu oyuncular, Çalımbay yönetiminde antrenman yaptı

12 Ocak 2017 16:51

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o'nun Beşiktaş'a transferinin gerçekleşmemesiyle ilgili "Eto'o kararını yönetim verdi" dedi.

Çalımbay, Antalyaspor Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligin ilk bölümünde çizdikleri iyi grafiğe, ikinci bölümde de devam etmek istediklerini söyledi.

Transferler yaparak eksiklerini giderdiklerini belirten Rıza Çalımbay, "Sandro ve Salih'i transfer ettik. 2 arkadaş daha almak istiyoruz. Aramızdan ayrılan arkadaşlar da oldu. Devre arasında transfer yapmak çok zordur ve iyi oyuncu almak maliyetlidir. Bu nedenle kadromuzu koruyarak 3-4 oyuncu alıp, yolumuza devam etmek istiyoruz. Hedefimiz ilk 10'un içinde kalmak. İnşallah o ilk 10'un çok iyi bir yerinde oluruz." diye konuştu.

Antalyaspor'da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Çalımbay, bu sene olmazsa gelecek yıl kırmızı-beyazlı ekibi Avrupa'ya götürmeyi arzuladığını bildirdi.

 

"Beşiktaş'ın teklifinde ciddiydik"

 

Eto'o'nun transferi konusunun netleştiğini kaydeden Çalımbay, şunları kaydetti:

"Çok iyi teklifler gelmesine rağmen yönetim, Eto'o'yu vermeme kararı aldı. Ancak biz Beşiktaş'ın teklifinde ciddiydik. Özellikle Kerim ve Ömer konusunda. Oyuncu arkadaşlarımız tercihlerini başka türlü kullandıkları için bu transferler gerçekleşmedi. Belki bu oyuncuların transferi olsaydı, Eto'o'nun transferi de gerçekleşebilirdi. Bu konunun üzerinde daha fazla durmaya gerek yok. Başkanımızın, Beşiktaş'ı mağdur edecek ve zor durumda bırakacak bir şeyi isteyerek yaptığını düşünmüyorum. Mümkün değil öyle bir şeyin olması. Öyle bir şey olsa zaten biz izin vermeyiz. Ben Beşiktaşlıyım ve o camiayı çok iyi tanıyorum. Fikret başkanı da çok iyi tanıyorum. Belki yanlış anlama ve iletişimsizlikten kaynaklanan bir şeyler oldu."

Basın toplantısının ardından Antalyasporlu oyuncular, Çalımbay yönetiminde antrenman yaptı. İki grup halinde çalışan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalışması gerçekleştirdi. Çift kale maçının ardından antrenman sona erdi.

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