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Spor

Rıza Çalımbay: Eto'o bir an önce gitmeli

Antalyaspor teknik direktöre, Samuel Eto'o konusundaki belirsizliğin bitmesi gerektiğini dile getirdi

03 Ocak 2017 15:58

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, adı Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'la anılan Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o'yu zorla takımda tutumayacaklarını söyledi. 

Deneyimli teknik adam, Eto'o konusundaki kararın kendisi ile fazla ilgili olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti: "Eto'o transfer olacaksa bir an önce gitmeli. Çünkü ara çok kısa. Gidecek mi kalacak mı, onunla uğraşacak durumda değiliz. Gidecekse gidecek, kalacaksa kalacak. Bana göre her şey Eto'o'ya bağlı.

Eto'o gitmek istiyorsa, yönetim de 'okey' veriyorsa, yapacak bir şeyimiz yok. Bu kararı bir an önce yönetim ve Eto'o'nun vermesi gerekiyor. Bir oyuncu gitmek istiyorsa ve zorla tutarsak olmaz. Kafa olarak tamamen burada olması gerekiyor."

 

"Eto'o'yu alın, Kerim'i verin' demedik"

 

Rıza Çalımbay, Beşiktaş'tan Kerim Frei'ı istediklerini doğrulayarak, "Eto'o olayı olmadan önce Kerim Frei'ı istedik. 'Eto'o'yu alın, Kerim'i verin' demedik. Kulübüne de Kerim'e de teklif yaptık. Artık Kerim'in kendi bileceği iş." dedi.

Çalımbay, ara transfer döneminde, giden futbolcuların yerine takıma 4 ya da 5 oyuncu katmak istediklerini açıkladı.

 

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