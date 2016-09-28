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Spor

Rıza Çalımbay, eski öğrencisi Eren Derdiyok'u anlattı

"Taraftardan tepki görüp yuhalanırsa dibe vurur, duygusaldır"

28 Eylül 2016 19:58

Kasımpaşa'nın eski teknik direktörü Rıza Çalımbay, eski öğrencisi Eren Derdiyok’u anlattı. Eren’in performansının artmasında büyük pay sahibi olan deneyimli çalıştırıcı Galatasaray’ın kanatları daha etkili kullanması halinde Eren’in bu sezonu en az 25 golle kapatacağını iddia etti.

Çalımbay şunları söyledi:

“Eren’in en büyük silahı motivasyon. Takım arkadaşları, yöneticiler ve taraftarlar Eren’i iyi motive ederlerse zirve yapar. 

Taraftardan tepki görüp yuhalanırsa dibe vurur. Duygusaldır. Antrenmanların en çok çalışan ve disiplinli oyuncusudur. Ben nasılsa direkt 11 oynuyorum diye antrenmanlarda çalışmamazlık yapmaz. Ayrıca ideal bir santrforda bulunan yetenekler Eren Derdiyok’ta vardır. Defans arkasına atılan toplarda çok çabuktur. 
 
Sağ ayağını kullandığı kadar sol ayağını etkili kullanamıyor ama yine de soluyla da gol vuruşları yapabiliyor. Daha genç ve uzun yıllar G.Saray’a hizmet edecek bir oyuncu. G.Saray ona verdiği paraya hiç üzülmesin, en az iki yıl içinde çok talipleri olacaktır ve G.Saray’a çok para kazandıracaktır.”

 

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