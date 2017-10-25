Rıza Çalımbay eksiklerden şikayetçi: Galatasaray maçında çok sıkıntı var

Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray’ı konuk edecek olan Trabzonspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, eksik futbolcuları işaret ederek sıkıntılı bir maç olacağını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Çorum Belediyespor’u 6-0 mağlup eden ancak Hugo Rodallega’nın kırmızı kart görmesiyle Galatasaray karşısında cezalı duruma düşmesinin ardından Çalımbay, Burak Yılmaz’ın da sakatlığını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Artık hedef Galatasaray maçı. Çorum maçı da moral oldu bizim açımızdan. Ligde çok başarılı olmak istiyorsak bu temponun üzerine çıkmalıyız."

"Antalya'da korner bile kullanamadılar"

"Galatasaray maçında çok sıkıntı var. Burak yok, Kucka yok, Rodallega yok… Taraftarımızın önünde bu maçı iyi bitirmeliyiz. Tabii ki kolay olmayacak.

Galatasaray çok iyi kuruldu. Östersunds’a elenince bir daha transfer yaptılar ve kadro oturdu. Antalya’da çok iyi oynamıştık onlara karşı. Korner bile atamadılar ama burada daha yeniyiz."