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Spor

Rıza Çalımbay: Bu olay bana 1981'de bizim uçağımızın Trabzon'da pistten çıktığını hatırlattı

''Oradaki arkadaşlarımızın verilmiş sadakası var''

15 Ocak 2018 16:43

Trabzonspor Teknik Diretörü Rıza Çalımbay, Trabzon Havalimanı'nda uçağın pist dışına çıkması sonrasına ilişkin geçmiş olsun mesajlarını iletti. Çalımbay, 1981 yılında kendisinin de aynı yerde benzer bir olay yaşadığını şöyle anlattı:

"Öncelikle herkese geçmiş olsun. Oradaki arkadaşlarımızın verilmiş sadakası var. Mucize şekilde bir şeyler oldu. Biz Trabzon'a gelip uçağı görünce olayın daha büyük olduğunu gördük. Pilot arkadaşlarımıza da geçmiş olsun diliyorum. Çok üzücü olay, Allah yardım etti. Kötünün iyisi oldu. Biz de Beşiktaş'ta iken Trabzon'a gelince benzer olay yaşamıştık. O dönemde pist çok kısaydı. Kış şartlarında inmek zor oluyordu. Biz de pisten çıktık, denize değil fındık bahçelerine girdik. Teker çamura saplanıp kalmıştık. Allah yardım etti. O olay yaşanınca direkt aklımıza aynı olay geldi." (CNN Türk)

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