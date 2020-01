Rıza Çalımbay: "Trabzonspor'da her zaman başarılı olmak zorundayız"

Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA)- TRABZONSPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trabzon’da hep başarılı olmak zorunda olduklarını belirterek, \"Bunun başka yolu yok. Bunun da farkındayım. Elimizden geleni yapacağız\" dedi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde antrenman öncesi düzenlediği haftalık değerlendirme toplantısında, Trabzonspor\'a ilk geldiğimde bir kriz, olumsuz bir ortam olduğunu belirtti. Sahanın içinde olduğu gibi dışında da problemlerin olduğunu, bunları çözmeye çalıştıklarını ifade eden Çalımbay, \"Buradaki sorunlar devreye kadar ufak da olsa devam edecek ama devrede bunun önlemini mutlaka alacağız. Olumsuz eksik gördüğümüz şeyleri düzelteceğiz. Yönetim ve futbolcularla konuştuğumuz tek şey ilk yarının kalan maçlarını en iyi şekilde bitirmek. Bizim yukarıdan kopmamız gerekiyor. Önümüzde 3 final maçı var, hepsine tek tek bakıyoruz. Hiç kolay maç yok, farkındayız. Kasımpaşa maçı da kolay olmayacak. Bu hafta ya da önümüzdeki hafta başkanla bir araya gelmemiz gerekiyor. Takımla ilgili raporları, başkan ve yönetimle konuşacağız\" dedi.

\"OYNAMAYAN OYUNCULAR MUTSUZ OLUYOR\"

Takımda forma giyemeyen oyuncuların oynayamadıkları için mutsuz olabileceğini anlatan Çalımbay, bu konuda şunları söyledi:

\"Hangi oyuncu oynamazsa mutsuz olur. Ziraat Türkiye Kupası\'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında Rodallega, Bero, Mustafa çok iyi oynadı. Ama ligde bu oyunculardan sadece Mustafa’yı oynatabildik. Elimizdeki mevcut kadro fazla olduğu için kullanamadığımız oyuncular oluyor. Bu nedenle de oynamayan arkadaşlarımız üzülüyor. Buradaki en büyük sıkıntı da kalabalık oyuncu kadrosu. Devre arası bunu çözmek için her türlü tedbiri alacağız. Böyle devam ederse takıma da zarar verebilir. Buna engel olmamız gerekiyor.\"

\"KUCKA’YA İHTİYACIMIZ VAR\"

Çalımbay, orta saha oyuncusu Kucka’nın ‘Antalyaspor maçında neden oynamadı’ şeklinde sorulan soruya şöyle yanıt verdi:

\"Kucka maçtan bir gün önce ‘ayağımda ağrı var’ dedi ve riske etmedik. Son Antalyaspor maçında da ona ihtiyacımız vardı. Ama kullanamadık. Bugün takımla birlikte ilk antrenmanına çıkacak. İnşallah iyidir, ona ihtiyacımız var. Herkesi hazır tutmaya çalışıyoruz. Kupa maçlarının da olması bizim için avantaj.\"

\"İLK YARIDA KALAN 3 MAÇIMIZI KAZANMALIYIZ\"

Ligde kalan 3 maçlarını da kazanmak zorunda olduklarını vurgulayan Çalımbay, konuşmasına şöyle devam etti:

\"Trabzonspor\'un sezon başı koyulmuş hedefleri var. Hedef her zaman yukarısı. Bizim de hedefimiz yukarısı ama ilk yarıda kalan 3 maçı en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor ki, ikinci yarı bunun için oynayalım. Baskıdan ziyade maç kazanmamız lazım. Baskıya yenilirsek olumsuz şeyler olur. Kim oynarsa oynasın kalan 3 maçımızı kesinlikle kazanmamız gerekiyor\" dedi.

\"TRANSFER ÇALIŞMAMIZ YOK AMA MAÇLARI İZLİYORUZ\"

Çalımbay, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak ise şu değerlendirmede bulundu:

\"Bizim ne bir transfer çalışmamız var, ne de bir oyuncuyla konuştuk anlaştık. Sadece maç seyrediyoruz. Yurtiçi ve yurtdışı fark etmiyor. Bülent hoca Kızılyıldız maçına gitti, bugün servet hoca Braga maçına gitti. Mehmet Yılmaz geçen hafta başka yere gitti. Maç seyrediyoruz. Ne şu oyuncuyu aldık, ne de bir oyuncuya gidiyoruz. Sadece maç seyrediyoruz ki elimizde bulunsun.\"

\"N’DOYE VERİLEN ŞANSI İYİ KULLANDI”

Forvet oyuncusu Dame N’Doye’nin çok iyi bir futbolcu olduğunu ve verilen şansı iyi kullandığını kaydeden Çalımbay, bu konuda şunları söyledi:

\"N’Doye kendine gelen şansı çok iyi değerlendirdi. Burak sakatlandıktan sonra ilk düşüncemiz Rodallega’ydı. 3 maç ceza alınca onun yerine N’Doye’a şans verdik ve o da bunu iyi kullandı. Çok iyi ve pozitif bir futbolcu. Verilen şansı iyi kullanınca onunla devam ettik.\"

\"KOLAY MAÇ YOK\"

Ligde her maçın zor olduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

\"Ligde kimin kimi yeneceği belli olmuyor. Kolay maç yok. İyi mücadele etmezsen, oyun disiplininden koparsan, oyunun içerisinde olmazsan bütün maçlar zor. Bunun da farkındayız. Telafisi olmayan maçlar oynuyoruz. İkinci yarı bütün takımlar için öyle olacak. Devre arasında her türlü önlemi alamız gerekiyor. Devre arasını çok iyi kullanıp eksikleri düzeltmemiz gerekiyor. Kafa olarak tüm arkadaşlarımızın lige odaklanması gerekiyor. Bunu yaparsak bizim için ikinci yarı iyi geçer.\"

\"UĞUR, DURİCA, OKAY KASIMPAŞA MAÇINDA YOK\"

Çalımbay, takımda sakatlığı bulunan oyuncularla ilgili olarak şöyle konuştu:

\"Savunmada Uğur ve Durica sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Okay Yokuşlu\'nun da ayağındaki şiş inmedi ve yüzde 90 takımda yer almayacak. Alt yapıdan Hüseyin kadroya dahil edilecek.\"

\"FUTBOLUN İÇİNDE FUTBOLU BİLEN OLMALI\"

Mertcan Çam\'a yönelik yaşanan olaylarla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Çalımbay, şunları kaydetti:

\"Eğer bir takım başarılı olacaksa, bir takım kötü oluyorsa bunda yüzde yüz yönetimin katkısı vardır. Eğer yönetim çok başarılı oluyorsa kendisi başkan ve ekibini çok iyi yapması gerekiyor. Eğer şu sorunlar yaşanıyorsa o ekibin içinde futboldan gelen arkadaşlar olmadığından dolayıdır. Yönetimlerde futboldan gelmiş, daha önce yönetimle çalışmış futbolu bilen birinin kesinlikle olması gerekiyor. Futbolcularını anlayacak, nerede nasıl davranacaklarını bilmeleri gerekiyor. Lider başkan olması, onun altındakilerinin de lider olması gerekiyor. Her şeyi başkan halledemez. Arkadaşımızın yaşadığı çok çirkin, olmaması gereken bir olay. Üzüncü bir şey. Oraya gitmişse hedefi başarılı olmak ve para kazanmak için. Bu saldırı üzücü. Federasyonda doğruluk payı varsa gereken şeyler yapılacaktır. Türkiye’de düzelmesi gereken yönetim profili. Futbolun içinde futbolu bilenin olması gerekiyor.\"

\"BAŞARI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ\"

Trabzonspor\'un ekonomik yapısının hatırlatılması üzerine Çalımbay, kulübün menfaatlerini düşüneceklerini belirterek, şöyle konuştu:

\"Biz bir kere illa başkanımıza yönetimimize bunları bunları alacaksınız diye diretecek birisi değiliz. Her şeyden önce kulüp menfaatini düşünüyoruz. Kulüp zor duruma düşecekse aşırı transfer mümkün değil, zaten yapmayacağız. Düşüncemiz önce yönetimle konuşmak. Biz düşüncelerimizi söyleyeceğiz, onlar söyleyecek bir ortası bulunacak. Transfer yapamayız derlerse problem yok, bu arkadaşlarla devam ederiz. İhtiyaç varsa, 1-2 tane almamız gerekiyorsa kesinlikle alırız. Kulübü zor duruma düşürecek bir şeyi yapmamamız gerek. Biz buraya başarılı olmaya geldik. Bunu sürdürmek istiyorsak üzerine koya koya gitmemiz gerekiyor. Kendimi kandırmıyorum iyiyi de kötüyü de görüyorum. Taraftar iyi şeyler bekliyor. Hem yönetim hem biz elimizden geleni yapacağız.\"

\"SABAH AKŞAM ÇALIŞIYORUZ\"

Çalımbay, geldikten sonra iyi yaptığı şeylerden birisinin sabah akşam çalışmak olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

\"Sadece sahada değil saha dışında çalışıyoruz. İşimizin çok zor olduğunu biliyoruz. Büyük camiada olduğumuzu, büyük sorumluluk aldığımız biliyoruz. Kim iyiyse onu oynatmaya çalışıyoruz. Buraya gelen oyuncuların hepsi iyi. Tek sıkıntı aşırı yoğunluk olması. O yüzden maçlarda maalesef kullanamıyoruz. Devre arasında mutlaka buna önlem alacağız.\"

\"TRABZON’DA BAŞARILI OLMAK ZORUNDAYIZ, BAŞKA YOLU YOK\"

Çalımbay, hedeflerine yönelik ise, \"Benim en büyük hedefim burada başarılı olmak. 27 gol yendi. Bunları ben yemedim. Benim dönemimde 6 gol yedik, 3\'ünü kendi kalemize attık. Onu bana yüklemesinler. Biz iyiyi yapmaya çalışıyoruz ama şansızlıklarda yaşıyoruz. İyiye gidişat var. Bunu daha da çoğaltmamız gerekiyor. Her şeyi tam yapmadığımızın farkındayım. Oynadığımız son maçın ikinci yarısının üstüne çıkmadığımızda işimizin zor olacağın biliyorum. Taraftar, takımın arzu istediğinden memnum. Oyundan kopmayan bir takım var. Hedefim burada çok başarılı olmak. Şimdiye kadar takımları en iyi yerlere taşıdım. Burada daha iyisini yapmak istiyoruz. Sözleşmemi sezon sonuna kadar olmasını ben istedim. Trabzon, benden 2 yıllık anlaşma istedi. Ben böyle dedim. Ben memnumsam, Trabzonspor memnunsa devam eder. Birbirimizi üzmeye gerek yok. Tatsız bir şey yaşamak istemiyorum. Trabzon’u gerçekten çok seviyorum. Futbolu sevmelerini seviyorum. Burada mutluyum. Hep başarılı olmak zorundayız. Bunun başka yolu yok. Bunun da farkındayım. Tek hedefim bu sezonu burada çok iyi bitirmek, sonrası yönetimle bana kalıyor\" diyerek açıklamalarını noktaladı.

