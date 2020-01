Rıza Çalımbay: "6 kritik maçımızı çok iyi bitirmemiz lazım"

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sakat ve cezalı futbolcular nedeniyle her hafta şanssızlık yaşadığını belirterek, \"Devre arasına 6 maç kaldı. Oynayacağımız 6 kritik maç var. Bunları da çok iyi bitirmemiz lazım\" dedi.

Milli maç nedeniyle lige verilen arada Antalya\'da kamp yapan Trabzonspor, ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Belek\'te bir otelin sahasındaki antrenman öncesinde teknik direktör Rıza Çalımbay, kaptan Onur Kıvrak ile özel bir görüşme yaptı. Rıza Çalımbay daha sonra tüm oyuncularla saha içinde kısa görüşme gerçekleştirdi. Çalımbay yönetimindeki antrenman koşunun ardından top kapma ve çalışmasıyla başladı. Kondisyon çalışmasında da Çalımbay futbolcularıyla 15 dakikalık koşu yaptı. Antrenman, sınırlı alanda kaleli taktik maçla sona erdi.

VOLKAN YARIDA KESTİ

Antrenmanda sağ ayağında ağrı hisseden Volkan Şen\'e buz tedavisi yapıldı. Volkan antrenmanı yarıda bıraktı. Trabzonspor\'un eski futbolcusu İbrahim Yattara\'nın yeğeni olan ve bir süredir altyapıyla çalışan 18 yaşındaki Gineli Amara Keita da Antalya kampında bordo-mavili takımla ilk antrenmanına çıktı. Sakatlığı devam eden Burak Yılmaz, arka adalesinde ağrısı bulunan Mustafa Akbaş ile yurt dışından dönen Kamil Ahmet Çörekçi\'nin takımdan ayrı koşu yaptığı antrenmana Slovak milli takımında yer alan Kucka katılmadı. Mİlli takımda sakatlanan Kucka\'nın tedavisi için Türkiye\'ye döneceği belirtildi. Antrenmanda ayrıca, milli takımlarda olan Uğur Demirok, Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu Abdülkadir Ömür, Hubocan, Bero, Durica ve bir yakınının cenazesine katılmak için ülkesine giden Sosa yer almadı.

\"6 KRİTİK MAÇIMIZ VAR\"

Gazetecilere açıklama yapan Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, milli maç nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmeleri gerektiğini vurguladı. Milli takımda yer alan futbolcularının kampa katılmadığına anlatan Çalımbay, sakatlığı bulunan futbolcular ve diğer futbolcuların aileleriyle Antalya\'da olduğunu söyledi. Futbolcularına kampta aşırı yükleme yapma şanslarının olmadığına dikkati çeken Çalımbay, \"Ligin devre arasına 6 maç kalmış. Bizim oynayacağımız 6 kritik maç var. Bunları da çok iyi bitirmemiz lazım. Kupa maçlarımız var. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için bazı arkadaşlarımız özellikle genç arkadaşlarımızla burada beraberiz\" diye konuştu.

\"SIKINTILI DÖNEMDEYİZ\"

Kamp çalışmalarını hazırlık maçıyla tamamlamayı planladıklarından bahseden Rıza Çalımbay, \"Buradaki amacımız hem kaynaşmak hem iyi bir şekilde hazırlanmak. Bunun da iyi geçeceğine inanıyorum. Sakat arkadaşlarımız burada çok iyi şekilde hazırlanacak. Maça yetişecek arkadaşlarımız olacak. Bir şanssızlık yaşıyorum ben her hafta arkadaşımızın problemi oluyor, oynamıyor. Önümüzdeki hafta büyük ihtimalle Olcay, Okay oynamayacak. Burak ve Kucka\'nın durumu belli değil. Mustafa Akbaş en az 2- 3 hafta oynayamayacak. Sıkıntılı dönemdeyiz\" dedi.

\"YABANCI SINIRLAMASI\"

Rıza Çalımbay, gazetecilerin, yabancı futbolcu sınırlaması hakkında sorusuna ise şu cevabı verdi: \"Yabancı konusu çıktığında federasyon biz teknik direktörleri toplayıp görüşümüzü alsaydı çok güzel olurdu. Herkesin fikri söylenirdi. Şu anda yapacak bir şey yok. Biz yabancı oyuncuya, teknik direktöre kesinlikle karşı değiliz. Benim düşüncem kriter olması gerekiyor. Baktığınızda 14 yabancı olduğu zaman milli takım teknik direktörümüze göre istediği şekilde oyuncu olmadığı açısından büyük bir zarar görüyor. Şu anda yapacak bir şey yok. Birden bire indirilmesi kolay değil. Hangisi Türk futboluna daha faydalıysa onun yapılması gerekiyor. Onun da tartışılarak konuşarak halletmek gerekiyor.\"

\"VİDEO YARDIMCI HAKEM UYGULAMASI\"

Video yardımcı hakem uygulaması hakkında soru üzerine ise Rıza Çalımbay, 6 hakem sisteminin denendiğini, bu uygulamanın da denenmesi gerektiğini söyledi. Video yardımcı hakem sisteminin uygulamasında çok dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Çalımbay, \"Denemedik demeyelim. Zaman zaman büyük faydası olacağına inanıyorum. Onda da çok dikkat etmek gerekiyor. Hemen her şeyi halledecek diye bir şey yok. İyi yapmak gerekiyor. Video hakem seyredecek herkes duracak bekleyecek. Heyecanı bitirmemesi gerekiyor. Bir anda karar vermek gerekiyor ama bu karar gündeme geldi denenmesinde fayda var\" diye konuştu.

FORMA ŞANSI BULAMAYAN FUTBOLCULAR

Gazetecilerin takımda forma şansı bulamayan oyuncuların performansını yükseltmesi gerektiği yönünde sözlerinin hatırlatıldığı Çalımbay, takımda hazır olmayan, bekleneni henüz vermeyen futbolcular bulunduğuna dikkati çekti. Sezon başından itibaren takımda az forma şansı bulan futbolcuların da yer aldığını aktaran Çalımbay, takımda az oynayan, performansı hazır olmayın futbolcuları iyi duruma getirmeyi amaçladıklarını söyledi. Ligde ve kupada mücadele edeceklerini vurgulayan Çalımbay, bu futbolculara ihtiyacı olduğunu aktardı. Rıza Çalımbay, Sossa\'nın eşinin dedesi vefat ettiği için 1 gün fazla izin istediğini ve bugün Antalya kampına katılacağını söyledi.

Gazetecilerin, kampa katılan genç futbolcular Tayyip, Hüseyin, Furkan ve Keita hakkında görüşlerinin sorulduğu Çalımbay, Antalya kampının genç futbolcular için büyük şans olduğunu ve mümkün olduğunca altyapıdan gençlerin kamplarda antrenmanlarda yer almaya devam edeceğini belirtti.

