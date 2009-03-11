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Dünya

Riyad'ı kum fırtınası vurdu

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı dün toz bulutuyla örten kum fırtınasının ardından temizlik çalışmalarına başlandı

11 Mart 2009 02:00

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da halk, dün meydana gelen ve kenti toz bulutuyla örten kum fırtınasının ardında bıraktığı kirliliği temizlemeye çalışıyor.

Riyad'ı kum fırtınası vurdu - FOTOGALERİ

Kentteki hastaneler, Uluslararası Halid Havaalanında seferlerin aksamasına, okulların kapanmasına neden olan, evlerin ve araçların üzerini kumla örten fırtınanın ardından, solunum zorluğu çeken kent sakinlerine yardım amacıyla acil ekipler kurdu.



Fırtına nedeniyle Riyad'a uçak seferleri civar kentlere yönlendirildi, halk kapalı mekanlardan çıkamadı.

Kum fırtınası, Suudi Arabistan'da yaz aylarında sık sık meydana geliyor.

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