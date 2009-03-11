Riyad'ı kum fırtınası vurdu

Kentteki hastaneler, Uluslararası Halid Havaalanında seferlerin aksamasına, okulların kapanmasına neden olan, evlerin ve araçların üzerini kumla örten fırtınanın ardından, solunum zorluğu çeken kent sakinlerine yardım amacıyla acil ekipler kurdu.Fırtına nedeniyle Riyad'a uçak seferleri civar kentlere yönlendirildi, halk kapalı mekanlardan çıkamadı.Kum fırtınası, Suudi Arabistan'da yaz aylarında sık sık meydana geliyor.