Riyad'dan Kaşıkçı ailesine taziye mesajı

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayete kurban gittiğini kabul eden Suudi yönetimi adına Kral ve Veliaht Prens, kaybolmasının üzerinden 19 gün geçen Kaşıkçı'nın ailesine taziyede bulundu.

Suudi Arabistan haber ajansı Spa Kral Selman bin Abdülaziz el-Suud'un Kaşıkçı ailesiyle telefonla görüştüğünü bildirdi. Yine Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın da Kaşıkçı ailesine telefonla taziyelerini ilettiği haber verildi. Ajans haberinde görüşmelerin içeriği ile ilgili bilgi verilmezken, Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salih Kaşıkçı'nın taziyeler için teşekkür ettiğine de yer verildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bir telefon görüşmesi yaparak, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayı ele aldıkları bildirildi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, ikili görüşmede olayın detaylı şekilde aydınlatılmasını talep etti.

Cesedin yeri bilinmiyor

Suudi Arabistan yönetimi yoğun uluslararası baskılar karşısında Cumartesi gecesi Cemal Kaşıkçı'nın iki hafta önce İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğünü açıklamıştı. Riyad yönetiminin Batı ülkeleri tarafından inandırıcı bulunmayan ifadesine göre, Kaşıkçı Konsoloslukta çıkan kavga sırasında hayatını kaybetmişti. Suudi yönetimi olayla ilgisi görülen 18 kişinin tutuklandığını ve veliaht prens Muhammed bir Salman'ın iki yakın danışmanının görevden alındığını duyurdu.

Türk makamları ise Cemal Kaşıkçı'nın özel olarak İstanbul'a gelen 15 kişilik suikast timi tarafından işkenceye edildikten sonra öldürülüp cesedinin parçalanmış olmasından şüphe ediyor. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cübeyr, Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin yerini bilmediklerini söyledi.

DW, dpa, rtr /AG,GA

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