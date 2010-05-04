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Dünya

Riyad'da sel alarmıyla tüm okullar kapatıldı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da aşırı yağıştan dolayı tüm okulların kapatılması kararlaştırılırken, olası tehlikelere karşı vatandaşlar u

04 Mayıs 2010 03:00

T24- Prens Emir Salman bin Abdülaziz'in direktifleri doğrultusunda, kentteki tüm okullar bir günlüğüne kapatıldı. Prens Emir Salman, her türlü önlemin alındığını belirtti.


Riyad'da Pazartesi günü etkili olan yağışlardan dolayı yolların kapanması, trafiğin engellemesi ve bazı vatandaşların araçlarında mahsur kalmasından sonra böyle bir önlemin alındığı açıklandı.


Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Hişam Nazer, kendilerinin de olası tehlikelere karşı alarmda olduğunu bildirdi.


Sivil Savunma Bakanlığı sözcüsü Abdullah El Gafari, 90 kişilik kurtarma ekiplerinin iş başında olduğunu, özellikle bazı tünellerde, Riyad'ın güneyinde ve doğusundaki bazı bölgelerde harekete geçildiğini duyurdu.


Kurtarma ekipleri sel sırasında araçlarında mahsur kalan birçok kişinin yardımına koştu.
Kuvvetli rüzgardan dolayı havaalanında da uçuşların bir süre ertelendiği belirtildi. (Cumhuriyet)

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