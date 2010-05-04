Riyad'da sel alarmıyla tüm okullar kapatıldı

T24-



Riyad'da Pazartesi günü etkili olan yağışlardan dolayı yolların kapanması, trafiğin engellemesi ve bazı vatandaşların araçlarında mahsur kalmasından sonra böyle bir önlemin alındığı açıklandı.



Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Hişam Nazer, kendilerinin de olası tehlikelere karşı alarmda olduğunu bildirdi.



Sivil Savunma Bakanlığı sözcüsü Abdullah El Gafari, 90 kişilik kurtarma ekiplerinin iş başında olduğunu, özellikle bazı tünellerde, Riyad'ın güneyinde ve doğusundaki bazı bölgelerde harekete geçildiğini duyurdu.



Kurtarma ekipleri sel sırasında araçlarında mahsur kalan birçok kişinin yardımına koştu.

Kuvvetli rüzgardan dolayı havaalanında da uçuşların bir süre ertelendiği belirtildi. (Cumhuriyet)