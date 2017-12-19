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Dünya

Riyad’da patlama sesi; Husiler füze attıklarını Twitter’dan duyurdu

Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamada, füzenin havada vurulduğu belirtildi

19 Aralık 2017 17:24

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da şiddetli bir patlama sesi duyulduğu ve kentin kuzeybatısından dumanlar yükseldiği belirtilirken; Yemen’deki Husi hareketi Twitter üzerinden füzeyi kendilerinin attığını duyurdu. Suudi kanalı Al Arabiya’dan yapılan açıklamada ise füzenin Suudi güçler tarafından düşürüldüğü kaydedildi. 

Reuters, Türkiye saatiyle 14.00 sıralarında Yemen’deki Husilerin Riyad’a balistik füze attığını aktardı. Husi hareketinin televizyonu Al-Masirah da Yamama Sarayı’na Burkan-2 füzesi gönderildiği haberini paylaştı. 

Patlama sesinin ardından Riyadlılar sokaklara döküldüSosyal medyada yayılan fotoğraflarda, başkent sakinlerinin patlama sesinin ardından binaları terk ederek sokağa çıktığı görüldü.

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