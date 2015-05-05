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Dünya
Deutsche Welle

Riyad’da Körfez ülkeleri buluşması

Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin yıllık olağan toplantısı bugün Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da başlıyor.

05 Mayıs 2015 13:30


Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi'ne (KİK) üye ülkelerin temsilcileri, yılda bir kez düzenlenen toplantı çerçevesinde bugün Riyad'da bir araya geliyor. Sünni ülkelerin oluşturduğu Konsey'in bu seneki toplantısı Yemen, Suriye ve Irak krizlerinin gölgesinde gerçekleşiyor.

Toplantıda, Şii nüfusun ağırlıkta olduğu İran'ın 5+1 Grubu ülkeleri ile nükleer programı konusunda vardığı uzlaşmanın da ele alması bekleniyor.

Bu sene Konsey'in kurulduğu 1981 yılından bu yana ilk kez olmak üzere bir Batılı lider, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande da toplantıya davet edildi. Hollande'ın da Riyad'a gelmesi bekleniyor.

1981 tarihinde kurulan Konsey Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşuyor. Körfez ülkelerinin temsilcilerinin gelecek hafta Washington'a da bir ziyaret düzenlemesi planlanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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