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Dünya

Riyad'a füze saldırısı; 1 kişi hayatını kaybetti

Saldırıda 2 kişinin yaralandığı bildirildi

26 Mart 2018 13:16

Suudi Arabistan medyasında yer alan haberlere göre, gece saatlerinde başkent Riyad'a birden fazla balistik füze saldırısı yapıldı. Saldırının ardından kentin pek çok yerinde büyük bir patlama sesi duyulduğu belirtildi. 

Birgün'de yer alan habere göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Sözcüsü Albay Turki el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, Yemen topraklarından Suudi Arabistan'a fırlatılan 7 balistik füzenin Suudi Arabistan Hava Savunma Kuvvetleri tarafından imha edildiğini bildirdi.

Söz konusu balistik füzelerden 3'ünün başkent Riyad'a diğerlerinin de sınıra yakın bölgelere fırlatıldığına işaret eden Maliki, "Husilerin düşmanca saldırılarının, İran'ın kendilerine yönelik desteklerinin sürdüğünü kanıtladığı" değerlendirmesinde bulundu.

Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Suudi Arabistan medyasında yer alan haberlere göre, gece saatlerinde Suudi Arabistan hedeflerine yönelik birkaç balistik füze saldırısı yapıldı. Saldırılardan bazıları Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirdi. 

Saldırıyla ilgili Yemen Ensarullah Hareketi'ne yakın El Mesire televizyonu ise, daha önce Suudi Arabistan'a yönelik tehditler savuran Ensarullah liderliği tarafından kentteki hedeflere balistik füze saldırısı yapıldığını öne sürdü.

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