Rixos Otel'de şüpheli şekilde hayatını kaybeden 16 yaşındaki Burak Oğraş için savcılık harekete geçti

AKP’ye yakınlığıyla bilinen iş insanı Fettah Tamince'ye ait Antalya'daki Rixos otelinde staj yaparken 2011 yılında şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 16 yaşındaki Burak Oğraş'ın ölümüyle ilgili soruşturmayı yürüten savcılık, Adalet Bakanlığı'na kanun yararına bozma konusunda yazı gönderdi.

2011 yılının Eylül ayında, staj için gittiği Rixos otelinde, otele ait pansiyonun havuzunda cansız bedeni bulunan Burak Oğraş, babası Murat Oğraş'ın iddiasına göre önce dövüldü ve 2 buçuk katlı pansiyonun çatısından atıldı.

Takipsizlik kararı verilmişti

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, babanın çabasıyla 6 şüpheli tespit edildi, haklarında gözaltı işlemi yapıldı ve ifadeleri alındı. İfadelerin ardından Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği takipsizlik kararıyla dosyayı kapattı.

Baba CİMER'e başvurdu

Independent Türkçe'de Can Bursalı'nın haberine göre oğlunun öldürüldüğü iddiasıyla, avukatı Oktay Keskin aracılığıyla kanun yararına bozma talebiyle savcılığa, etkin bir soruşturma yapılmadığı şikayetiyle de Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvuruda bulunan baba Oğraş'a Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Faili Meçhul Cinayet Suçları Soruşturma Bürosu'ndan cevap yazısı gönderildi.

Savcılık: Yeterli şüphe var

Savcı Haki Çeliker imzasıyla baba Oğraş'a verilen cevapta, 2014 yılında gözaltına alınanlardan Fedai Pusta'nın şüpheli davranışları, görgü tanığının ifadesi, bir diğer şüpheli Cihan Arıkan'la olan telefon trafiğinin yeterli şüphenin varlığına işaret ettiği belirtildi.

Savcılık, Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği takipsizlik kararının kanun yararına bozulması gerektiğine ilişkin Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Kanun Yararına Bozma Bürosu'na yazı gönderildiğini de belirtti.

"FETÖ'ye yakınlığı nedeniyle örtbas edildi"

Baba Murat Oğraş, otelin sahibi Fettah Tamince'nin olay tarihinde Fethullah Gülen Cemaati olarak bugün FETÖ olarak anılan yapıya yakın olduğu için olayın örtbas edildiğini savunmuştu.

Emniyet Müdürü Rixos yönetim kurulu üyesi olmuştu

O dönem Antalya İl Emniyet Müdürü olan bugün hakkında FETÖ davası açılan Ali Yılmaz, olaydan yaklaşık 1 yıl sonra emekli olarak Rixos otellerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaya başlamıştı.

Soruşturmayı yürüten polisler FETÖ'den tutuklanmıştı

Ayrıca soruşturmayı yürüten Asayiş Şube Müdürü Nurullah Güler ve Cinayet Büro Amiri Turan Deniz de FETÖ'yle iltisaklı olduğu iddiasıyla polislikten ihraç edilerek tutuklanmıştı.