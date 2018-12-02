River Plate-Boca Juniors derbisinde ev sahibi takım Madrid'i istemiyor

Arjantin ekibi River Plate, Libertadores Kupası finali rövanşını Madrid'de oynamayı kabul etmeyeceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, söz konusu karşılaşmanın İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanması kararına itirazlarının devam ettiği vurgulanarak, "River Plate, stat değişikliğini reddediyor. Bu durum, ev sahibi olma avantajı kuralına aykırıdır ve bilet alan seyircilerimize karşı haksızlıktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, maçın ertelenmesine yol açan olayların stat dışında yaşandığı ve kulübün bu durumdan sorumlu tutulamayacağı, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından alınan stat değişikliği kararının yeniden gözden geçirilmesi gerektiği belirtildi.

River Plate'in Antonio Vespucio Liberti Stadı'nda geçen cumartesi oynanması gereken karşılaşma, River Plate taraftarının Boca Juniors oyuncularını taşıyan otobüse saldırmasının ardından bir gün sonraya ertelenmişti. CONMEBOL, olay sırasında futbolcuları yaralanan Boca Juniors Kulübünün karara itirazının ardından maçı ikinci kez ertelemiş ve finalin Santiago Bernabeu Stadı'nda 9 Aralık'ta oynanmasına karar vermişti. Bu karara, iki kulüp yönetimi de itiraz etmişti.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in iki köklü kulübü arasındaki finalin ilk ayağına Boca Juniors ev sahipliği yapmış ve mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.