Rivaldo göz dolduruyor



Özbekistan'ın Bunyodkor takımında forma giyen Brezilyalı futbolcu Rivaldo, Asya Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında rakip fileleri havalandırarak takımının sahadan 2-2 eşitlikle ayrılmasında önemli rol oynadı.





Özbekistan'ın Bunyodkor kulübüne transfer olan Brezilyalı yıldız futbolcu Rivaldo, Asya Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk maçta 1 gol atarken, oynadığı futbolla da göz doldurdu.



Bu ay başında Yunanistan'ın AEK Kulübü'nden Bunyodkor'a transfer olan Rivaldo, takımının Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde İran'ın Seypa takımıyla deplasmanda oynadığı ilk maçta 1 gol attı ve takımının sahadan beraberlikle ayrılmasında pay sahibi oldu.



36 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında İran'ın Seypa takımı ile çıktığı deplasman maçında, 26. dakikada Seypa kulübü filelerini havalandırırken, böylece Bunyodkor'un deplasmanda 2-2 berabere kalmasını sağladı.



Rivalodo, geçen hafta da Özbekistan Ligi'nin 20. haftasında deplasmanda Mashal ile oynanan karşılaşmada, ilk resmi maçına çıkarken, 2 gol atarak, takımının 2-0 galip gelmesini sağlamıştı.



Özbekistan Ligi'nin yanı sıra, Asya Şampiyonlar Ligi'nde de kazanmayı hedefleyen Özbek Bunyodkor takımı, 24 Eylül'de İran'ın Seypa kulübü ile Taşkent'te ikinci kez karşılaşacak.



2005 yılında kurulan ve sponsorları arasında Neftgazmontaj, Uzgazoil, Hisarneftgaz, Kokdumalakgaz, Şurtangaz Mahsulat, Neftgaz Sanaat Layiha gibi ülkedeki büyük petrol-gaz şirketlerinin yer aldığı Bunyodkor Kulübü, Özbekistan Yüksek Ligi'nin 20. haftasında 54 puanla ilk sırada bulunurken, Özbekistan Kupası'nda finale, Asya Şampiyonlar Ligi'nde ise çeyrek finale yükselmiş buluyor.

