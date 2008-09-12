Rivaldo double yaptı

Özbekistan'ın Bunyodkor (eski adı Kuruvchi) kulübüne transfer olan Brezilyalı yıldız futbolcu Rivaldo, çıktığı ilk resmi maçta 2 gol atarak, takımının galip gelmesini sağladı.



Yunanistan'ın AEK kulübünden bu ay başında Bunyodkor'a transfer olan Rivaldo, takımının Özbekistan Yüksek Ligi'nin 20. haftasında deplasmanda Mashal'ı 2-0 yendiği maçta iki golü de atan futbolcu oldu.



36 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, deplasman maçında 11. ve 89. dakikalarda Mashal filelerini havalandırırken, Bunyodkor'un 20. hafta sonunda ligde liderliğini korunmasını da sağladı.



Özbekistan liginin 20. haftasında 54 puanla ilk sırada yer alan Bunyodkor, 8 kez lig şampiyonluğunun yanı sıra 8 kez de Özbekistan Kupası'nı müzesine götürdü.



2005 yılında kurulan ve sponsorları arasında Neftgazmontaj, Uzgazoil, Hisarneftgaz, Kokdumalakgaz, Şurtangaz Mahsulat, Neftgaz Sanaat Layiha gibi ülkedeki büyük petrol-gaz şirketlerinin yer aldığı Bunyodkor, ligdeki liderliğinin yanı sıra Özbekistan Kupası'nda finale, Asya Şampiyonlar Ligi'nde ise çeyrek finale yükselmiş buluyor.