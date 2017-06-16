Riva Galatasaray'ın kasasını dolduracak

Galatasaray Spor Kulübünün İstanbul Riva'daki arsası için gerçekleştirilen ihalenin sonuçlanmasının ardından Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum ile Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Özbek, Galatasaray'ın marka değeri ile Emlak Konut'un marka değerinin birleşmesi ile ihalede yüksek rakamlar çıktığını belirterek, projeleri hayata geçirme sebeplerini "Galatasaray'ın mali bağımsızlığını yakalaması" olarak açıkladı.

Şu an Galatasaray'ın finansman kurumlarına olan borcunun yaklaşık 175 milyon dolar civarında olduğunu hatırlatan Özbek, şunları kaydetti:

"Riva Projesi'nde nihai rakam bu işlerin yapılıp bitmesi ile ortaya çıkacak, elde edilecek rakam bugünkü rakamın çok üstüne çıkacak. Buradan gelecek hasılatı dikkate aldığınız zaman, Galatasaray mevcut finansmanı, banka borçları itibariyle önümüzdeki günlerde çok rahat bir yapıya kavuşacak, hedefim de buydu. O yüzden Galatasaray adına çok sevinçliyim, çok başarılı bir iş yaptığımızı düşünüyorum.

İyi bir ortakla bu işe girmek çok önemliydi. Bu projenin oluşmasında Sayın Cumhrubaşkanımızın çok büyük katkısı vardı. Galatasaray ile görüşmemde kendisinden bu konuda destek istedim, tekrar bu desteği verdiği için teşekkür ediyorum. Galatasaray'ın bundan sonraki yapısında, bu finansman yükünün azalması sportif başarıya da önemli ölçüde etki edecek."

"1 milyar 178 milyon liranın yüzde 80'i Galatasaray'ın"

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Kurum ise söz konusu arsanın yaklaşık 1 milyon 200 bin metrekare, 0,20 emsali olan bir yer olduğunu belirterek, konut ve çok az ticari alan yapılaşma şartlarının bulunduğunu söyledi. İhaleye 7 firmanın katıldığını, 6 firmadan teklif geldiğini anımsatan Kurum, şu bilgileri verdi:

"1 milyar 178 milyon lira bize arsa payı olarak teklif edilen orandır. Bu, bizim bu arsadan sözleşme süresince alacağımız minimum orandır. Geçmişteki ihalelere baktığımızda bu tekliflerin üzerine çıktık, arz talep dengesi ile alakalı. Galatasaray Kulübü ile yapmış olduğumuz protokol gereği 1 milyar 178 milyon liranın yüzde 80'i Galatasaray Kulübü'nün, yüzde 20'si de Emlak Konut GYO'nun olacak şekilde."