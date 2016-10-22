Riva-Florya için tarihi gün

Galatasaray Kulübünün mali darboğazdan çıkabilmesi için hazırlanan Riva ve Florya projelerinin oylanacağı olağanüstü genel kurul başladı.

Genel kurula yönetim tam kadro katılırken, eski başkanlardan Selahattin Beyazıt, Alp Yalman ve Faruk Süren ile kulübün duayen isimlerinden İnan Kıraç da hazır bulundu. Kongreye bin 200'ün üzerinde genel kurul üyesi katılıyor.

Organizasyonun başlangıcında kongre divan başkanı olarak İrfan Aktar seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından genel kurul başladı.

Kongrede 3 ayrı önerge sunuldu. Riva ve Florya'daki gayrimenkuller için istenen yetkinin, her bir arazi için ayrı ayrı yapılması yönündeki önerge, kulüp tüzüğünün olağanüstü genel kurullarla ilgili bölümüne aykırı olduğu gerekçesiyle divan başkanı İrfan Aktar tarafından görüşmeye alınmadı.

Senelik 40 milyon Euro'yu bulan faizden kurtulmak isteyen yönetim, gelecek parayı bankalara ödemeyi garanti ediyor. Ancak camia ikiye bölünmüş durumda.

Bunun nedeni de ortada dönen rakamlar. Başkan Özbek iki proje için 500 milyon dolar gelir elde edileceğini işaret ederken, ön anlaşmanın yapıldığı Emlak Konut ise "En az 500 milyon TL" diyor.



Açıklanan rakamlar arasında 3 kat fark bulununca tartışmalar da beraberinde geliyor. Riva için oluşturulan komisyonun biçtiği 124 milyon dolarlık değer, camiada tartışmaları iyice ateşlemiş görünüyor.

Divan Başkanı İrfan Aktar, Doğan Hasol, Firuz Soyuer, Emre Aykar, Mehmet Dedeoğlu, Ömer İsmail Tanrıöver, Erden Timur'un yer aldığı komisyonun bu yıl Riva'nın değerini 124 milyon dolar olarak belirmesi ortamı gerdi.

2008'de 176 milyon dolar değer biçilmişti şimdi 155!

Çünkü imarı alınmış ve 3. köprüye yakın olan bu arazinin değeri, gayri menkul uzmanları tarafından 300 milyon dolar olarak gösteriliyor.

İngiliz CBRE, 2008'de Riva'ya 176 milyon dolar değer biçmişti. Daha önce alınan yüklü kredi karşılığında teminat olarak gösterilen Riva için o dönemde ortaya konulan değer 155 milyon dolardı.



Bankanın değeri düşük göstermesine karşın ortaya çıkan rakam bugünden yine yüksek. Kafa karıştıran olay ise 8 yılda burasının nasıl değer kaybettiği.