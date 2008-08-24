Ritmik jimnastikte Rusya üstünlüğü

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ritmik jimnastikte takım yarışmasında altın madalyayı, Rusya kazandı. Pekin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Spor Salonu'ndaki oyunların ritmik jimnastik müsabakalarının 4. ve son gününde, takım finali gerçekleştirildi.



10 ülkenin yer aldığı ve 2 tur (1. tur 5 ip, 2. tur 3 çember, 2 labut) üzerinden yapılan takım final müsabakasında, her 2 seride de en yüksek puanları alan Rusya, 35.550 toplam puanla altın madalyaya ulaştı.







Aliychuk, Gavrilenko, Gorbunova, Posevina, Shkurikhina ve Zueva'dan kurulu Rusya'nın ardından, evsahibi Çin Halk Cumhuriyeti, 35.225 puanla ikinciliği ve Belarus da 34.900 puanla üçüncülüğü aldı.







Bu dalda bireysel müsabakada da Rusya'dan Yevgeniya Kanaeva, altın madalyanın sahibi olmuştu.







Rusya böylece, 3. olimpiyatta üstüste ritmik jimnastikte tüm altın madalyaları toplamış oldu.

