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Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı: Riskli ve kanunsuz işler yaptım

Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı, yeniden aday gösterilmeyişiyle ilgili olarak AKP Rize Milletvekili Nusret Bayraktar’a tepki gösterdi.

06 Aralık 2013 18:41

Rize Belediye Başkanı AKP Halil Bakırcı, yeniden aday gösterilmeyişiyle ilgili olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’dan önce Rize Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Reşat Kasap’ın ismini açıklayan AKP Rize Milletvekili Nusret Bayraktar’a tepki gösterdi.                                                                          

Rize Belediyesi’nde basın toplantısı düzenleyen Bakırcı, yeni dönemde aday gösterilmeyişiyle ilgili bir soru üzerine de şunları söyledi:

"Aday adaylığımdan önce Gümrük ve Ticaret Bakanı Rize Milletvekilimiz Hayati Yazıcı ile milletvekilimiz Nusret Bayraktar’a danıştım. Bana net bir şey söylemedikleri için aday adaylık başvurumu yaptım. Bu süreçte Reşat Kasap’ın ismi kamuoyunda duyulunca yeniden milletvekilimiz Nusret Bey’i aradım. Bana, 'Benim böyle bir şeyden haberim yok. Bakan Yazıcı ile milletvekilimiz Hasan Karal bu ismi Başbakan’a götürdüler' dedi. Ben de 'Bu arkadaştan yana karar verilmişse ben aday olmadığımı açıklayayım, bu arkadaş da gelsin kamuoyu yoklamalarına katılsın, sonra sıkıntı yaşamasın' dedim. Ama öyle bir şey de olmadı. Milletvekilimiz Nusret Bayraktar sonra üzerine hiç elzem olmadığı halde Reşat Kasap’ı 'Ben önerdim' dedi ve ismini aday olarak Başbakanımızdan 3 gün önce açıkladı."

 

Riskli ve kanunsuz işler yaptım

 

Rize Milletvekili Nusret Bayraktar’ın Beyoğlu Belediye Başkanlığı döneminde yardımcılığını yaptığını hatırlatan Bakırcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nusret bey benim başkanımken belediye adına riskli ve kanunsuz işler yaptım. Yapmamam gereken işleri de yaptım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve hazinenin yerine mafyanın elindeki otoparkı boşaltmak belediye başkan yardımcısının görevi değildi, boşalltık. Tarihi eser bir binayı kurulun kararı olmadan yıkmak da görevim değildi, onu yıktık. Bunu bildiği halde böyle bir şey yapmasına tepki gösterdim. Gümrük ve Ticaret Bakanımız Hayati Yazıcı’nın olduğu bir ortamda, Rize'nin kaçak çay sorununa ilişkin olarak konuştuğum için Nusret Bayraktarın bir kızgınlığı olduğunu hissetmiştim.Başkan Bakırcı, "Aday adayı olmayı düşünenlere başvuru yapmaması gerektiğinin söylenmesi siyaseten daha şık olurdu. Siyaseten bitmiş bir başkan olabilirdim ama takvim tersine döndü. 30 Mart'a kadar yapmam gereken doğruları yapacağım.

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