Riskli gruplar öncelikteydi; Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, ilk doz Koronavirüs haziran sonunda olacak

T24 Dış Haberler

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in Koronavirüs aşısının ilk dozunu haziran ayının sonunda olacağı açıklandı. Ardern'in aşılama programında öncelikli risk gruplarının tamamlanmasını beklediği belirtildi.

NZ Herald'da yer alan habere göre, Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'in basın danışmanı Andrew Campbell, ilk doz Koronavirüs aşısının haziran sonunda yapılacağını doğruladı.

Ardern, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Her zaman düşündüğüm, aşıda riskli grupta olanlar ve ön saflarda çalışanlara öncelik vermek ile topluma aşının bir öncelik olduğunu ve güvenli olduğunu göstermek arasında denge kurmaktı" dedi.

Ardern'in ardından Yeni Zelanda'da Pfizer aşısının tüm toplum için erişilebilir olarak açılması bekleniyor.