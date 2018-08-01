Riskli alan ilan edilerek imara açılmıştı; Danıştay, Bakanlar Kurulu'nun kararını bozdu

Zeytinburnu’ndaki Nakliyeciler Sitesi esnafı, kentsel dönüşüm kapsamında Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan ilan edilerek sitenin imara açılmasının ardından kararı yargıya taşıdı. Danıştay 14. Dairesi deprem riskine ilişkin yeterli teknik rapor olmadığına dikkat çekerek Bakanlar Kurulu kararını durdurdu.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, 156 bin metrekarelik arsanın yaklaşık 53 bin metrekaresini 2014 yılında satın alan Suudi Arabistan merkezli Al Qemam Grubu bünyesindeki Akzirve Gayrimenkul, araziye toplam inşaat alanının yüzde 85’i konut olmak üzere, ofis ve ticari alan yapmak istiyor.

Yasal süreç başlatacağız

Bölge sakinlerinin avukatı Pervin Çelik karara ilişkin gazetemize özetle şöyle konuştu: “Akzirve, anlaşmaya katılmayanların mülklerinin satışını talep etti. ÇŞB İstanbul İl Müdürlüğü satış kararı aldı ve malikler satış baskısı altında önlerine konulan sözleşmeyi itiraz hakkı olmaksızın imzalamak zorunda kaldı. Davalar devam ederken 6 Ocak 2018’de, maliklere önceden bildirim yapılmadan ve zaman tanınmadan bir gecede zorla tahliye ve yıkım yapıldı. Bu alanda yapılan uygulamalar ağır mülkiyet hakkı ihlallerine neden oldu. Mülkiyet hakkı ancak kamu yararı amacıyla kısıtlanabilir ve bu yapılırken kamu yararı hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde açık ve somut biçimde ortaya konulmalıdır. Bugün, yetersiz ve hatalı bir teknik raporla buranın riskli alan ilan edildiği ortaya çıkmıştır. Bu olayda yaşananlar, 6306 S.K’nın düzeltilmesi ve kötüye kullanımların önüne geçilmesi gerektiğini göstermiştir. Bu alanda yapılan uygulamalar ağır mülkiyet hakkı ihlallerine neden oldu, bu hukuka aykırılıklara sebep olanlar ve yetkililer ise sorumludur. Bundan sonra buna yönelik yasal süreçleri başlatacağız.”

Bölge riskli alan ilan edilmişti

İstanbul Zeytinburnu’ndaki 156 bin metrekarelik arazi üzerine kurulu bulunanNakliyeciler Sitesi , Akzirve Gayrimenkul tarafından satın alınmak istendi. 180 ortaklı İstanbul Nakliyat Ambarları İşletme Kooperatifi’ne (NAKO) ait arazideki 245 ambar için 750’şer bin dolar nakit, 250 bin dolarlık da daire teklif edildi. Nakliyecilerin bir kısmı firmayla anlaşma sağlarken bir kısmı da teklifi kabul etmedi. Şirket arazinin 53 bin metrekaresini satın aldı. Bu arada Şubat 2017’de Bakanlar Kurulu kararıyla arazi kentsel dönüşüm kapsamında riskli alan ilan edildi. Nakliyeciler karara karşı dava açtı. Akzirve Gayrimenkul daha sonra 3’te 2 çoğunluğu sağladı ve yapı ruhsatını aldı. Anlaşma sağlamayan bölge sakinleri ise İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nde yapı ruhsatlarının iptal edilmesi için de dava açtı. Mahkeme yapı ruhsatlarının yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Danıştay 14 Dairesi de 11 Haziran’da Bakanlar Kurulu’nun “riskli alan” kararını yeterli teknik raporun hazırlanmadığını belirterek oybirliğiyle durdurdu.

Zeytinburnu’ndaki Nakliyeciler Sitesi’nin arazisinin 3’te biri Suudi Arabistan merkezli şirkete satılmış, ardından bölge riskli alan ilan edilmişti

7 blok 254 işyerinden oluşan Nakliyeciler Sitesi’ne hiçbir tebligat yapılmadan 6 Ocak 2018 günü saat 04.00’te yıkım ekipleri gitmişti. Ambar esnafı ve çalışanları, sitenin giriş çıkışını kamyon ve TIR’larla kapatarak yıkıma engel olmak istemiş ancak polis müdahalesi olmuştu. Daha sonra kepçeler üç gün içerisinde siteyi yerle bir etmişti.