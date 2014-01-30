Riskli alan ilan edilen mezarlık da mı kentsel dönüşüme dahil edilecek?

Kentsel Dönüşümü başlatmak üzere düğmeye basılan yerlerden biri olan Gaziosmanpaşa’da gecekondu yıkımları devam ederken, lüks konutların yapımına da başlandı. 15 Aralık 2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla "afet riskli alan" ilan edilen Sarıgöl Mahallesi’nde yıkımlar devam ediyor. Sarıgöl sakinlerinden bazıları evlerini terk ederken, belirsizlik nedeniyle tedirgin olduklarını söyleyenler ise mahallelerini bırakmak istemiyor.Uzun yıllardır kullanılan mezarlık da riskli alan ilan edilmiş durumda.

Evlerini verenler zor durumda

Doğan Haber Ajansı'na konuşan ve evlerin çoğunun boşaltıldığını söyleyen Şadiye Gezici, "50 senedir burada otuyoruz, evlerimizden memnunduk ama hükümet aldıktan sonra ne diyeceksin" dedi. Başka semtlere yerleşen komşularının kiraya çıktığını söyleyen Gezici, "Evlerini verenler çok pişman" dedi. Sevgi Haydar da, herkese ev verilmesi gerektiğini belirterek "60 metrekare, dediler. Bu evde 7 hane barınıyor. Biz yıkma taraftarı değiliz. Kira veremeyiz. Evimizi vermeyiz" diye konuştu. Bir başka mahalle sakini Halil İbrahim Aslan ise, "Burada yaşayanların hepsi fakir insanlar. Hepsi anneden babadan kalma evlerde oturuyorlar. Belediye tarafından bu evler alınıyor, burayı mecburen elimizden alıyor. Mecburi vereceksiniz diyor" dedi. Aslan, evlere 30-40 milyar gibi bedeller ödendiğini söyleyerek, "40 metrekare evlerde oturanlara 30-40 lira gibi cüzi rakamlar veriyor. 5 kardeş mirasçı olarak bölüştüğünde kişi başına 8 milyar para düşüyor. 8 milyar parayla nereye gidebilir, nerde ev alabilir? İnsanlar sefalet içinde bir yaşama sürükleniyor" diye konuştu. Evlerini boşaltmak zorunda kaldıklarını ifade eden diğer mahalle sakinleri ise, belirsizlik nedeniyle rahatsız olduklarını dile getirirken, mikrofonlara konuşmaktan çekiniyor.

Mezarlık, 'eğlence merkezi'nin karşısında

"Türkiye’nin en büyük eğlence merkezi" olarak tanıtılan Vialand’ın hemen karşısında yer alan Sarıgöl’deki Taşlıtarla (Karlıtepe) Mezarlığı da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı tanıtım billboardlarında yıkılacak alanların gösterildiği "riskli alan" sınırları içinde yer alıyor. 55 bin metrekarelik Taşlıtarla Mezarlığı da dahil olmak üzere Gaziosmanpaşa’da 4 milyon metrekare alanın Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan ilan edildiğini ifade eden Gaziosmanpaşa Barınma Hakkı Meclisi Sözcüsü Süleyman Şahin, "Haliç kıyılarından, Eyüp sınırlarından Avrupa konutlarının bulunduğu TEM bölgesine kadar bir alandır. Bu alan haritalarda ayrı ayrı verilmiş olsa dahi aslında tek parçadır. Bu tek parça üzerinde 100 binden fazla insan yaşamakta olup, bu insanlar sokaklarından, mahallesinden uzaklaştırılmak istenmektedir. İçinde bulunduğumuz mezarlık dahi 16 Ocak 2013 tarihinde riskli alan ilan edilmiştir. Bakanlar Kurulu kararı ile bir bölge riskli alan ilan edildiği zaman orası kentsel dönüşüm için bir bahane oluyor. Mezarlıkta meftalar, geçmişlerimiz bulunmakta. Bu alan dahi riskli alan ilan edilmiştir. Ne gibi bir risk var, zaten vefat etmişler. Deprem olsa bunlar için risk mi var, bu sorunların cevabını veren olmadı" diye konuştu.

Bakanlıktan yanıt yok

Şahin, mezarlığın kaldırılacağı söylentilerinin mahalleliyi rahatsız ettiğini belirterek, "Mezarlık kaldırılacak mı? Bölge halkı arasında böyle bir söylenti var. Belediye’nin resmi olarak söylediği birşey yok. Toplantılarda ‘böyle şey olur mu’ deniyor. Ancak riskli alan sokulmamış olsaydı bunu anlardık. Eğer mezarlık kaldırılmayacaksa, yapılaşma yapılmayacaksa neden riskli alana sokuldu. Bunun cevabı yok" dedi.

'Rant bu kadar da olmaz, ölüye de mi saygınız yok?'

Sarıgöl Roman Derneği eski Başkanı Şadi Çatı da, mezarlığın mahalle mezarlığı olarak kullanıldığını söyleyerek "Annem, babam, oğlum, kayınpederim, kayınvalidem, halam burada. Yaşım 63. Ne zaman geldiğimi hatırlamıyorum buraya. Kaç senedir burayı mezarlık olarak kullanırız. Biz evimizden, mezarlığımızdan, yaşantımızdan memnunduk" dedi. Evlerinin zorla alındığını iddia eden Çatı, "Evlerimizi zorla alıyorlar. Verilmiş haklarımız, 1984’te gecekondu imar hakkı kanunuyla almış olduğumuz tapulu evlerimiz zorla alınıyor. Verilen hak geri alınır mı? Nasıl bir insan hakkı bu? Benim burada babam yatıyor, annem yatıyor, ölüye de mi saygımız kalmayacak? Rant bu kadar da olmaz. Nihayetinde insanız" diye konuştu.