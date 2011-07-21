Risk kapıdaymış ihtiyatlı olalım

T24 - Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, dün yaptığı açıklamada, "Umuyoruz ki Avrupa'da doğru kararlar alınır. Umuyoruz ki ABD'de bu borçlanma limitiyle ilgili siyasi sorun aşılır. Bunlar çözülürse sorun yok, ama sorunlar çözülemediği takdirde de olumsuz senaryolara da hazır olmamız gerekir'' dedi.





5 Ekonomi yazarlar, Ali Babacan'ın açıklamasını değerlendirdi. İşte o yorumlar:

Erdal Sağlam - AVRUPA ÜZERİMİZE YIKILIR - Hürriyet







Babacan temkinli bir tutum izlenmesi gerektiğini belirtirken, kendi partisinin yöneticilerinin “kriz geliyor, harcama yapmayın” gibi mesajlar vermesi piyasaları tedirgin ediyor.







Babacan’ın da bu tür demeçlerden rahatsız olduğu ortada ama kamuoyu önünde tepkilerini dile getirmekten kaçınıyor.





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Ayşe Hanım Teyzem, şaşırmış durumda. AKP Başkan Yardımcısı Sn. Gedikli, “Tedbirli olun... Ne varsa onu tutun... Fazla harcamayın” deyince kafası karışmış. Ardından Başbakan Yardımcısı Sayın Babacan’ın “Risk kapımızda... İhtiyatlı olalım... Demesi karşısında telaşa kapılmış.







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Asaf Savaş Akad - IMF’nin tahminleri - Vatan





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Fatih Özatay - İşsizlik, bütçe ve kapıdaki kriz - Radikal





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