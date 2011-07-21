T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Risk kapıdaymış ihtiyatlı olalım

Ekonomi yazarları Ali Babacan'ın açıklamasını değerlendirdi.

21 Temmuz 2011 03:00

T24 - Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, dün yaptığı açıklamada, "Umuyoruz ki Avrupa'da doğru kararlar alınır. Umuyoruz ki ABD'de bu borçlanma limitiyle ilgili siyasi sorun aşılır. Bunlar çözülürse sorun yok, ama sorunlar çözülemediği takdirde de olumsuz senaryolara da hazır olmamız gerekir'' dedi.



5 Ekonomi yazarlar, Ali Babacan'ın açıklamasını değerlendirdi. İşte o yorumlar:



Erdal Sağlam - AVRUPA ÜZERİMİZE YIKILIR - Hürriyet


Babacan temkinli bir tutum izlenmesi gerektiğini belirtirken, kendi partisinin yöneticilerinin “kriz geliyor, harcama yapmayın” gibi mesajlar vermesi piyasaları tedirgin ediyor.


Babacan’ın da bu tür demeçlerden rahatsız olduğu ortada ama kamuoyu önünde tepkilerini dile getirmekten kaçınıyor.


Yazının devamını okumak için tıklayınız



Güngör Uras - Risk kapıdaymış ihtiyatlı olalım... Peki ne yapalım? - Milliyet


Ayşe  Hanım Teyzem, şaşırmış durumda. AKP Başkan Yardımcısı Sn. Gedikli, “Tedbirli olun... Ne varsa onu tutun... Fazla harcamayın” deyince kafası karışmış. Ardından  Başbakan Yardımcısı Sayın Babacan’ın “Risk kapımızda... İhtiyatlı olalım... Demesi karşısında telaşa  kapılmış.



Yazının devamı için tıklayınız




Asaf Savaş Akad - IMF’nin tahminleri - Vatan


IMF’ye göre mevcut konjonktür 2012’de kırılıyor. Büyüme hızı yüzde 2.5’e geriliyor. Son çeyrekte küçük de olsa eksi büyüme gerçekleşiyor. Kısa bir resesyon öngörüyor. Yani IMF Türkiye ekonomisinde sert iniş bekliyor.



Yazının devamı için tıklayınız



Mahfi Eğilmez - Harcama, yanarsın! - Radikal


Geçmişte kapitalizmin resesyondan çıkarılmasında çok işe yaramış olan Keynesyen yaklaşım yeni küresel sistemde eskisi kadar işe yaramıyor.



Yazının devamı için tıklayınız




Fatih Özatay - İşsizlik, bütçe ve kapıdaki kriz - Radikal


Ekonomik ısınmaya karşı alınan önlemleri, bazı tüketim mallarına yönelik vergi artışı ile destekleyebiliriz.



Yazının devamı için tıklayınız




 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24