Risk algısındaki değişim dolara yarayacak

T24 - Küresel kriz sonrasında dolar ile hisse senetleri ve emtia gibi riskli varlıklar arasındaki fiyat ilişkisinin zayıflaması, doların ABD ekonomisindeki iyimser görünümden olumlu etkilenmesini sağlayabilir.



Geçen yıl Mart ayında riskli varlıklarda başlayan ralli de dolar ile riskli varlıklar arasındaki ters orantılı fiyat ilişkisinin değiştiğini gösterdi.



Bu durum hem yatırımcıların ABD ekonomisine daha fazla güvenmeye başladığını yansıtıyor hem de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) küresel bazda faiz artırımına öncülük edeceği yönündeki beklentileri artırıyor.



ABD ekonomisinin gösterdiği bu yüksek performansa yönelik odaklanma ve yüksek faiz beklentisi, riskli varlıklarda sert yükselişler görülse de yatırımcıları dolar satın almaya devam etme konusunda cesaretlendirecektir.



Geçen yıl boyunca ABD ekonomisinden gelen olumlu haberler, yatırımcıların, piyasada artan risk iştahı sonucunda ABD’deki sermayenin denizaşırı ülkelere aktarılacağını ve hisse senetleri ile emtia gibi riskli varlıklarda alım getireceğini düşünmesine neden oldu. Bu da dolarda satışa neden olan bir eğilim ortaya çıkardı.





Dinamik değişiyor



Ancak piyasalardaki bu dinamik değişiyor. Bu durumun en son örneği, geçen Cuma gelen olumlu ve yatırımcıların risk almasını tetikleyecek istihdam verileri sonrasında yaşandı. Piyasaların bu gelişme sonrasında Fed'in Eylül ayında faiz artırımı yapacağı beklentisine girip, pozisyonlarını koruması sonrasında, dolar değer kaybetmedi.



ABD merkezli yatırım kuruluşu Brown Brothers Harriman’ın strateji uzmanı Marc Chandler bu gelişmeyle ilgili olarak, "Biz, kriz döneminde piyasanın gelişimine hakim olan risk alma ve riskten kaçma dinamiğinin sona erdiğini düşünüyoruz... Önceki durumun, ülkelerin özelindeki makro gelişmelerin daha çok etkili olduğu yeni bir süreç ile yer değiştirdiğini fikrindeyiz" dedi.



Dolar ile riskli varlıklar arasındaki bu dinamikteki değişim aynı zamanda hem borç yükü altındaki euro bölgesinin hem de durağan şekilde seyreden Japon ekonomisinin olumsuz seyrinden de etkileniyor. Euro bölgesi ve Japonya'daki bu durumlar, euro ve yen tarafında olumsuzluğa neden oluyor.





ABD ekonomisi destekliyor



Finansal danışmanlık hizmeti veren Kleinwort Benson şirketinin Döviz ve Sabit Getirili Varlıklar Birimi Başkanı Phyllis Reed, "ABD ekonomisinin toparlanmaya devam ettiğini gördüğümüz bu dönemde, muhtemelen bu ülkenin ekonomisi gelişmiş ülkeler arasındaki en sağlıklısı gibi duruyor, bu da doları destekliyor. Burası dışında diğer her yerde sorunlar yaşıyoruz" dedi



Doların değeri ile emtia fiyatları arasındaki ters bağlantı nedeniyle, yıllardır bu para biriminde düşüş yaşandığında, dolar cinsinden varlıklara talep artıyordu. Piyasaların bu hareketi geçen sene de benzer şekilde yaşanmış ve riskli varlıklara olan talep artmıştı. Bunun sonucunda sadece 2009'un ilk çeyreğinde 300 milyar dolarlık kaynak ABD dışına çıkmıştı.



Ancak bu para aktarımı, eğer ABD ekonomisi büyümenin kaynağı olursa ve bu ekonomi için alınan risklerin geri dönüşü olacağı görülürse, yakın dönemde sona erebilir.







