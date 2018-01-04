2017'nin gündem konularından biri de sanal paralar oldu. Bitcoin'in öne çıktığı kripto paralardan ripple, son dönemde 10 kat arttı. İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan kripto para birimleri piyasası hacmi 2018'in ilk günlerinde yükseldi ve 750 milyar dolara yaklaştı. Bitcoin’den farklı olarak Ripple kullancılar tarafından ‘kazınarak’ çıkarılmıyor. Şirketin kontrolü altında. Ripple şirketi ilk etapta 100 milyar adet ripple oluşturdu ve şu anda bunun 38 milyarı dolaşımda.

1385 adet kripto para biriminin oluşturduğu kripto para piyasası hacmi, düne göre 42.5 milyar dolar artışla 697 milyar dolara yükseldi. 257 milyar dolarlık piyasa hacmiyle kripto para piyasasının belirleyicisi Bitcoin yüzde 13.98 artışla 15.3 bin dolardan işlem görüyor.

Ripple nedir?

Ripple, 2012 yılında bir ödeme ağı (RippleNet) ve aynı zamanda da bir kripto para (Ripple XRP) olarak hayata geçti. Bilinen pek çok kripto paranın aksine ripple, madenciliği yapılamayan ve ledger adı verilen blockchain tabanlı defterlerin tamamen bir şirket tarafından yönetildiği bir koin. Bir merkezinin bulunması farklılığıyla, özellikle ödeme sistemleri sağlayan büyük şirketlerin ve bankaların, bir muhattap bulabildikleri için sıkça tercih ettikleri bir coin ve ağ olarak öne çıkıyor.

100 farklı para birimi var

Bitcoin 628 milyar dolarlık kripto para piyasasının yüzde 36.8'ini oluştururken, kripto para piyasasının son 24 saatlik piyasa hacmi 37.5 milyar dolar olarak hesaplandı.

Piyasada en yüksek hacme sahip beş kripto para birimindeki günlük değişimler ise; Bitcoin yüzde 13.98, Bitcoin Cash yüzde 18.70, Cardano yüzde 30.50, Ripple yüzde 15.16 ve Ethereum yüzde 2.32 yükseldi.

Global kripto para pazarının toplam büyüklüğü 689,3 milyar dolar ve bu pazarda 100 farklı kripto para bulunuyor. Bitcoin’in piyasa değeri 255,7 milyar dolar, ripple’nin 100,4 milyar dolar seviyesinde. Üçüncü sırada ise 85,9 milyar dolar ile Ethereum yer alıyor.