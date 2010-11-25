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Dünya

RİO'YA TANK KONUŞLANDIRILDI RIO DE JANEIRO (A.A)

25 Kasım 2010 19:36

-RİO'YA TANK KONUŞLANDIRILDI RIO DE JANEIRO (A.A) - 25.11.2010 - Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde uyuşturucu kaçakçıları ve polis arasında 5 gündür süren ve 23 kişinin öldüğü çatışmaların ardından bölgeye tanklar yerleştirildi. Bölgedeki basın mensupları, sokaklarda tanklar bulunduğunu ve halkın evlerine çekildiğini belirttiler. Rio'nun kuzeyindeki Vila Cruziero favelasının (varoş) girişine 6 zırhlı aracın askeri polis tarafından konuşlandırıldığı kaydedildi. Uyuşturucu kaçakçıları tarafından kontrol edilen favelalarda huzurun ve devletin hizmetlerinin sağlanması için 2007'de kurulan askeri polis teşkilatı, ilk kez 50 kalibrelik mitralyöze sahip askeri araç kullanıyor. Yerel medyanın bildirdiğine göre, Rio'nun 13 favelasına askeri polis yerleştirilmesinden sonra kaçmak zorunda kalan uyuşturucu kaçakçılarının Vila Cruzeiro'daki Penha mahallesinde toplanmasının ardından başlatılan operasyonu askeri polis yönetiyor. Tankların komutasının deniz piyadelerinde olduğunu belirten medya kuruluşları çatışmaların, askeri polisin kurulmasına uyuşturucu kaçakçılarının tepkisi üzerine çıktığını bildirdiler. Askeri polisin sözcüsü Albay Lima Castro, 17 bin 500 güvenlik görevlisinin alarmda olduğunu açıkladı.

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