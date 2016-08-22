Rio'de tek altın madalya kazanan Taha Akgül:Madalyamı şehitlerimize adıyorum

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye ilk altın madalyasını kazandıran milli güreşçi Taha Akgül, başarısını son dönemde ülkede meydana gelen terör olaylarında hayatını kaybedenlere adadığını söyledi

Erkekler serbest stil 125 kilo finalinin ardından açıklamada bulunan milli güreşçi Taha Akgül, kazandığı madalyadan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bu altın madalyayı Van, Elazığ ve Gaziantep'teki patlamalarda hayatını kaybeden şehitlerimize, 15 Temmuz'da tankların, mermilerin önüne kendilerini atan vatandaşlarımıza adıyorum.

Onlar ülkeyi kurtarmasaydı biz olimpiyatlara gelemeyecektik. 15 Temmuz gecesi biz de meydanlara indik. Allah'a hamdolsun, malum süreç başarısızlıkla sonuçlandı. Ülkemiz bunun üstesinden geldi" ifadelerini kullandı.





"15 Temmuz'dan sonra burada başarılı olmamaız gerekiyordu"



Türkiye'nin, yaşanan süreçten dolayı olimpiyatlarda alınacak başarılara ihtiyaç duyduğunu vurgulayan milli güreşçi, ülkesini en iyi şekilde temsil ettiği için gururlu olduğunu ifade etti.



Oyunlarda Türk bayrağını göndere çektirdiği için mutluluk duyduğunu aktaran Taha Akgül, "15 Temmuz sürecinden sonra ülkemizin burada başarılı olması gerekiyordu. Madalyalara ihtiyacımız vardı. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmemiz lazımdı. Tüm dünyaya Türkiye'nin cuntacıların eylemleriyle yıkılmayacağını göstermemiz gerekiyordu. Burada psikolojik bir mücadele var. ABD, Rusya, İran ve Gürcistan gibi dünyanın bütün güçlü ülkeleri burada bayrağını göndere çektirmeye çalışıyor. Olimpiyatlarda İstiklal Marşı'nı okutabilmek, bana göre ülkemiz için en büyük reklamdır" şeklinde konuştu.

Beklentinin yüksek olmasının sorumluluklarını artırdığını kaydeden milli sporcu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılarına yenilerini eklemek istediğini vurguladı.



Olimpiyatlara Türkiye Güreş Milli Takımı olarak iddialı geldiklerini vurgulayan Taha, "Oyunlarda güreş başlayana kadar bir madalyamız vardı. Beklentinin yüksek olması sorumluluğumuzu artırdı. Son Avrupa ve dünya şampiyonu olarak olimpiyat altın madalyasına adaydım. Üzerimde baskı vardı. Unvanlarıma olimpiyat şampiyonluğu da eklendi. Dua eden, mesaj atan herkese teşekkür ederim. İnşallah bunun devamını 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda getiririm" değerlendirmesinde bulundu.





"Maç öncesi başıma ağrılar girdi"



Final maçı öncesi büyük stres yaşadığını itiraf eden Taha Akgül, rakibine karşı sahip olduğu psikolojik üstünlüğü kullanarak galip geldiğini belirtti. Finaldeki rakibi İranlı Komeil Nemat Ghasemi'nin iyi bir güreşçi olduğunun altını çizen Taha, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Maça o kadar konsantre oldum ki öncesinde başıma ağrılar girdi. Yenilirsem bu stres yüzünden yenilirim diye düşündüm. Allah'a şükür atlattık. 2014'te rakibimi finalde yenmiştim. Rakiplerime karşı psikolojik üstünlüğüm var. O yüzden otomatik olarak savunma yapıyorlar. Maç içerisinde rakiplerimin nefes alıp vermesinden bile benden çekindiklerini hissedebiliyorum. Bunu hissettim ve üzerine gittim. Üçüncü puanı alınca rahatladım. Ghasemi, iyi bir güreşçi. 2012 Londra Olimpiyatları'nda da madalya aldı. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalya alıyor. Kendisini mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum."



Karşılaşmanın ardından yasak olmasına rağmen babası Recep Akgül'ün tribünden atlayarak yanına geldiğini ifade eden milli güreşçi, "Yanıma gelerek ağladı ve sevincimi paylaştı. Kendini tutamadı. Beni ilk kez yurt dışında izliyorlar. Ben de çok duygulandım. Annem de tribünden dua etti. Allah'a şükür mahcup olmadık" şeklinde görüş belirtti.





Taha Akgül'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'tan tebrik telefonu



Taha Akgül, maçın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç vasıtasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptı.



Kendisini tebrik etmek için telefonla arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeye değinen Taha, "Cumhurbaşkanımız, gözlerimden öptüğünü, ülkemizin bunu hak ettiğini söyledi. Maçı da izlemişler. Telefonla aradığı için kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Milli sporcu ayrıca, Başbakan Binali Yıldırım ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in de kendisini telefonla arayarak tebrik ettiğini aktardı.



Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ise yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:



"Gençlik ve Spor Bakanlığının himayesinde Türk sporunun gelişmesi için 14 yıldan beri, 2020 hedefiyle kesintisiz destek sağlayan Turkcell olarak sporcularımızın bizlere yaşattığı madalya başarısının mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'nin bu zorlu günlerde yeniden bir olmasına, bayrağımızın Brezilya'da göndere çekilmesinde katkımız olduğu için de çok büyük bir gurur yaşıyoruz. Milli güreşçimiz Taha Akgül'ü elde ettiği başarıdan dolayı kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum."