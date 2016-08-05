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Spor

Rio'daki altyapı sorunları Millileri vurdu; yemekler kalitesiz, su ve doğalgaz tesisatı problemli

Tesisatlardaki yetersizlik, oda tavanlarından su damlalarının akmasına da sebep oldu

05 Ağustos 2016 15:36

2016 Rio Yaz Olimpiyatları için Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde konaklayan A Milli Kadın Basketbol Takımı kafilesi, kaldıkları Olimpiyat Köyü'ndeki altyapı eksiliğinden dolayı birçok sorunla karşı karşıya kaldı. 

A Milli Kadın Basketbol Takımı kafilesinden alınan bilgiye göre  Barra bölgesindeki Olimpiyat Köyü'nde kalan kadın basketbolcular, konakladığı Olimpiyat Köyü'ndeki doğalgaz ve su tesisatı sorunları ile yiyeceklerin kalitesizliği gibi birçok problemle karşılaştı.

Doğalgaz tesisatındaki aksaklıklar, millilerin bulunduğu binada iki kez güvenlik alarmının çalmasına neden oldu.

Olimpiyat Köyü'nde çıkan yemeklerin kalitesinden şikayet eden milli takım kafilesi, yiyeceklerini dışarıdan sipariş vermek durumunda kaldı.

Tesisatlardaki yetersizlik, oda tavanlarından su damlalarının akmasına da sebep oldu. Sorunun giderilmesi için birçok kez tesisatçı çağrıldı.

Daha önce Avustralya Olimpiyat Milli Takımı, tesislerin su ve elektrik şebekesinde sorun olduğu ve bu durumun insan sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle Olimpiyat Köyü'ne yerleşmeyi reddetmişti. Sonrasında Olimpiyat Köyü'ne yerleşen Avustralya kafilesinin kaldığı binanın bodrum katında küçük çaplı yangın çıkmıştı.

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