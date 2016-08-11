Rio'da Türkiye'ye ilk madalyayı getiren halterci, ödülünü Erdoğan'a armağan etti

Brezilya'da düzenlenen 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda Türki̇ye'ni̇n i̇lk madalyasını elde eden milli halterci Daniyar İsmayilov, kazandığı madalyayı 15 Temmuz Demokrasi Şehleri'ne ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a armağan ettiğini söyledi.

Habertürk'ün haberine göre, yarışmanın ardından basın toplantısı düzenleyen gümüş madalyalı halterci, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi sürecinin motivasyonunu artırdığını belirterek, "Türkiye'de insanlar, 15 Temmuz'da ülkelerini düşünerek tankların altına yattı. Bunu gördükten sonra, o kiloların altına yatmak bana zor gelmedi" dedi.

"Daha iyisi olacak"



İsmayilov, sonraki olimpiyatlarda hedefleri̇nden bahsederek, "Altın alamadığım için çok üzgünüm. Allah böyle razı oldu, buna da şükrediyorum. Hedefim artık şampiyon olmak, bunun için mücadele edeceğim. İnşallah, sonraki olimpiyatlarda daha iyisi olacak. Antrenmanlara devam ederek daha iyisini yapmaya çalışacağım" şeklinde konuştu.

Türkiye'ye 12 yıl sonra halterde madalya kazandırmaktan gurur duyduğunu vurgulayan İsmayilov, "Bu başarımı sayın Cumhurbaşkanına armağan etmek istiyorum. Türk halkına, antrenörlere ve takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Türkiye'den çok memnunum" ifadelerini kullandı.