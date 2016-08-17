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Spor

Rio'da Türk sporcular 3 dalda yarışacak

Çekiç atma elemelerinde Eşref Apak Türkiye'nin en büyük madalya umutlarından

17 Ağustos 2016 14:49

Milli sporcular, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nın 13. gününde güreş, kano ve atletizmde sahne alacak.

Güreşte, iki milli sporcu mindere çıkacak. Kadınlar serbest 69 kiloda Buse Tosun, eleme turunda Polonya'dan Agnieszka Jadwiga Wieszczek-Kordus ile mücadele edecek.

Kadınlar serbest 58 kilo ikinci turda ise Elif Jale Yeşilırmak ile Kanadalı Michelle Cristina Fazzari karşılaşacak. Sporcuların müsabakaları, tur atlamaları halinde gün içinde devam edecek.

Kanoda kadınlar tekli kayak 500 metre kategorisinde milli sporcu Lasma Leipa eleme turunda yarışacak.

Atletizm erkekler 5 bin metre elemelerinde Ali Kaya, çekiç atma elemelerinde Eşref Apak, 200 metre yarı finalinde ise Ramil Guliyev mücadele edecek.

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