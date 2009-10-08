Rio'da öfkeli kalabalık vagonları yaktı

Globo News televizyon kanalının haberinde, yolcuların kentin bu yoksul bölgesindeki tren işletmesinin kötü koşullarını protesto etmek amacıyla önce rayları işgal ettiği, ardından da tesislere saldırmaya çalıştıkları belirtildi.Haberde, protestoculara terörle mücadele biriminin müdahale ettiği ve 11 kişinin yaralandığı kaydedildi. Rio de Janeiro, kısa bir süre önce 2016 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmak üzere seçilmişti.Kentin en önemli sorunlarının başında gelen toplu taşımacılığın iyileştirilmesi için 5,5 milyar dolarlık bir yatırım yapılması öngörüldüğü belirtiliyor.