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Dünya

Rio'da öfkeli kalabalık vagonları yaktı

Brezilya'da trenlerin sürekli gecikmesine ve arızalanmasına öfkelenen kalabalık, bir trenin iki vagonunu ateşe verdi.

08 Ekim 2009 03:00

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinin kuzeyinde trenlerin sürekli gecikmesine ve arızalanmasına öfkelenen kalabalık, bir trenin iki vagonunu ateşe verdi.



Globo News televizyon kanalının haberinde, yolcuların kentin bu yoksul bölgesindeki tren işletmesinin kötü koşullarını protesto etmek amacıyla önce rayları işgal ettiği, ardından da tesislere saldırmaya çalıştıkları belirtildi.



Haberde, protestoculara terörle mücadele biriminin müdahale ettiği ve 11 kişinin yaralandığı kaydedildi. Rio de Janeiro, kısa bir süre önce 2016 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmak üzere seçilmişti.

Kentin en önemli sorunlarının başında gelen toplu taşımacılığın iyileştirilmesi için 5,5 milyar dolarlık bir yatırım yapılması öngörüldüğü belirtiliyor.

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