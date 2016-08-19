Rio'da milli güreşçilerin başarısız günü

2016 Rio Olimpiyat Oyunları güreş branşında, kadınlar serbest stilde Türkiye'yi temsil eden Bediha Gün, Hafize Şahin ve Yasemin Adar, ikinci turda elendi.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Carioca Arena'da yapılan kadınlar serbest stil güreş 53, 63 ve 75 kilo müsabakalarında, Türk sporcular Bediha Gün, Hafize Şahin ve Yasemin Adar mindere çıktı.

Serbest stil 53 kiloda ilk turu maç yapmadan geçen Bediha Gün, ikinci turda Kuzey Koreli Jong Myong-suk'a 4-0 yenildi.

Hafize Şahin, 63 kilo ilk turunda Brezilyalı Lias Nunes de Oliveira'yı tuşla mağlup etti. Milli güreşçi, ikinci turda Rus Inna Trazhukova'ya 3-1 kaybetti.

Eurosport'taki habere göre, Türkiye'yi 75 kiloda temsil eden Yasemin Adar ise ilk turda Ukraynalı Alla Cherkasova'yı 3-1'lik skorla geçti. Milli sporcu, ikinci turda Rus rakibi Ekaterina Bukina'ya aynı skorla yenilmekten kurtulamadı.

Elendikleri rakipleri finale kalamayan 3 Türk güreşçi de repesaj hakkını kaybederek olimpiyatlara veda etti.