Rio'da 5. olan atlet: Beyazlar içinde ikinciyim, bir dahakine kendime testesteron vereceğim!

Polonyalı Atlet Joanna Jozwik, Rio'da 5. olduğu yarıştan sonra tartışılacak açıklamalarda bulundu. Joanna Jozwik, kadınlar 800 metre finalinde 5. olmasıyla ilgili olarak, "Avrupalılar arasında birinci, beyazlar içinde ikinci olduğum için mutluyum. Bir dahaki sefere kendime testosteron enjekte edeceğim ki madalya kazanabileyim"

Joanna Jozwik'in açıklamaları şöyle:

"Kendimi gümüş madalya almış gibi varsayıyorum. Podyumdaki 3 atlet çok tartışmalı. Yetkililerin bu konuda bir şey yapmıyor olması çok ilginç.

"Stadyuma gelirken Wambui'nin arkasından yürüyordum. Benden 3 kat büyük. Nasıl hissetmeliyim? Büyük bir baldırı, büyük bir ayağı var. 3 adımım onun bir adımı kadar.

"Çok yüksek seviyede testesteronları var, neredeyse bir erkek kadar ve bu yüzden böyle görünüyorlar, böyle koşuyorlar.

"5. olmak acı veriyor. Melissa Bishop'u gördüm. Hayal kırıklığına uğramıştı. Kişisel rekorunu geliştirdi ama 4. oldu. Bu üzücü ve bence altın madalya almalıydı.

"Avrupalılar arasında birinci, beyazlar içinde ikinci olduğum için mutluyum. Bir dahaki sefere kendime testosteron enjekte edeceğim ki madalya kazanabileyim."