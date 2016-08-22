T24 LogoT24 Logo
Spor

Rio'da 5. olan atlet: Beyazlar içinde ikinciyim, bir dahakine kendime testesteron vereceğim!

"Çok yüksek seviyede testesteronları var, neredeyse bir erkek kadar"

22 Ağustos 2016 17:01

Polonyalı Atlet Joanna Jozwik, Rio'da 5. olduğu yarıştan sonra tartışılacak açıklamalarda bulundu. Joanna Jozwik, kadınlar 800 metre finalinde 5. olmasıyla ilgili olarak, "Avrupalılar arasında birinci, beyazlar içinde ikinci olduğum için mutluyum. Bir dahaki sefere kendime testosteron enjekte edeceğim ki madalya kazanabileyim" 

Joanna Jozwik'in açıklamaları şöyle:

"Kendimi gümüş madalya almış gibi varsayıyorum. Podyumdaki 3 atlet çok tartışmalı. Yetkililerin bu konuda bir şey yapmıyor olması çok ilginç.

"Stadyuma gelirken Wambui'nin arkasından yürüyordum. Benden 3 kat büyük. Nasıl hissetmeliyim? Büyük bir baldırı, büyük bir ayağı var. 3 adımım onun bir adımı kadar.

"Çok yüksek seviyede testesteronları var, neredeyse bir erkek kadar ve bu yüzden böyle görünüyorlar, böyle koşuyorlar.

"5. olmak acı veriyor. Melissa Bishop'u gördüm. Hayal kırıklığına uğramıştı. Kişisel rekorunu geliştirdi ama 4. oldu. Bu üzücü ve bence altın madalya almalıydı.

"Avrupalılar arasında birinci, beyazlar içinde ikinci olduğum için mutluyum. Bir dahaki sefere kendime testosteron enjekte edeceğim ki madalya kazanabileyim."

 

ETİKETLER

PolonyaRio OlimpiyatlarıJoanna Jozwik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24