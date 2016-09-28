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Spor

Rio Paralimpik Oyunları şampiyonu yaşadıklarını anlattı: Kolları olmayan Sevilay'ı ellerimle besledim

"Maalesef sağlam sporculara verilen destek bize verilmiyor"

28 Eylül 2016 11:05

Doğuştan kalça çıkığı olan Nazmiye Muslu Muratlı, 41 kiloda 104 kilo kaldırarak dünya rekoru kırdığı 2016 Rio Paralimpik Oyunları dönüşünde yaşadıklarını anlattı. Olimpiyatlarda Beytullah ve Selvilay isimli çocukların kendisini çok etkilediğini söyleyen Muratlı   “Beytullah’ın babası yanındaydı ama kolları olmayan 13 yaşındaki Sevilay’ın ailesi yanında yoktu. Bu çocuk yemek yiyemiyor, lavaboya gidemiyor. Ben yedirdim. Arkadaşlar da yardım etti. Yanında bayan hocası vardı ama bu çocuğun banyosu, saçı var... O çocuk Türkiye’yi temsil ederken annesi de yanında olmalıydı. Maalesef sağlam sporculara verilen destek bize verilmiyor. Federasyonumuz biraz pasif kalıyor” diye konuştu.

Habertürk'ten Ümran Avcı'nın haberi şöyle:

Doğuştan kalça çıkığı olan Nazmiye Muslu Muratlı (37), 2004’te 25 yaşındayken bir arkadaşının ailesinin ısrarıyla spora başladı. Halterde kırdığı rekorlarla Türkiye’ye dünya ve Avrupa şampiyonluklarında onlarca madalya kazandırdı. Başarılı sporcu, 2014’te Muhsin Muratlı ile evlenerek hayatında yeni bir sayfa açtı.

Son olimpiyatlar öncesi boyun fıtığı, yırtık ve sinir sıkışması nedeniyle sıkıntılar yaşadığını belirten Muratlı, çalışma sonucu madalyaya ulaştığını söyledi. Dünya ve Avrupa şampiyonluğunda vaat edilen ödülleri tam alamamaktan yakınan Muratlı “2005, 2007, 2011, 2013, 2015’te 5 Avrupa şampiyonluğum var. 2005 ve 2007 yıllarında aldım, diğerleri ise verilmedi.

2010 Malezya dünya şampiyonasında dünya rekorunu kırdım. Ödülüm 580 ya da 680 cumhuriyet altınıydı. 180 bin TL aldım. Ödül yönetmeliğinde ‘verilebilir’ diyor. Bu, ‘verebiliriz de vermeyebiliriz de’ algılanıyor. Bunu kendim branşım -engelli halter- için söylüyorum. Londra’da rekorla birlikte 2 bin altın aldık. Bu yıl 1000 altına düştü. Öbür branşlara veriliyor” dedi.

"Federasyon pasif kalıyor"

Olimpiyatlarda Beytullah ve Sevilay isimli çocukların kendisini çok etkilediğini belirten Muratlı, “Beytullah’ın babası yanındaydı ama kolları olmayan 13 yaşındaki Sevilay’ın ailesi yanında yoktu. Bu çocuk yemek yiyemiyor, lavaboya gidemiyor. Ben yedirdim. Arkadaşlar da yardım etti. Yanında bayan hocası vardı ama bu çocuğun banyosu, saçı var... O çocuk Türkiye’yi temsil ederken annesi de yanında olmalıydı. Maalesef sağlam sporculara verilen destek bize verilmiyor. Federasyonumuz biraz pasif kalıyor” dedi.

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