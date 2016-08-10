T24 LogoT24 Logo
Spor

Rio Olimpiyatları'nda yeşil havuzun gizemi çözülemedi!

Olimpiyat Komitesi, suyun test edildiğini ve sporcular için tehlike arz etmediğini açıkladı

10 Ağustos 2016 19:33

2016 Rio Olimpiyatları'nda yüzme yarışlarının yapıldığı havuzun mavi renginin yeşile dönmesinin gizemi çözülemedi.

İngiliz sporcu Tom Daley’nin Twitter hesabından havuzun fotoğrafını paylaşmasıyla olayların fitilini ateşledi.

Fotoğrafta yüzme yarışlarının yapıldığı havuz masmavi iken, atlayışların yapıldığı havuzun renginin yeşil olduğu görülüyor. Üstelik daha da ilginç olanı atlayış havuzunun sadece bir gün önce mavi renkte olmasıydı.

 

Suyun rengi neden değişti henüz bilinmiyor

 

Herkes bir gecede renk değiştiren havuzun gizemini merak etmeye başladı. Sosyal medyada konuyla ilgili çeşitli spekülasyonlar ortaya atıldı.

Kadınlar senkronize atlama yarışları bu tartışmaların gölgesinde yapılırken Olimpiyat komitesinden rahatlatan bir açıklama geldi.

Rio 2016 sözcüsü suyun test edildiğini ve sporcular için tehlike arz eden bir sonuca rastlanmadığı belirtildi. Suyun neden renk değiştirdiği ise hâlen bilinmiyor.

ETİKETLER

rioolimpiyathavuzyeşil havuzyüzme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24