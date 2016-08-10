Rio Olimpiyatları'nda yeşil havuzun gizemi çözülemedi!

2016 Rio Olimpiyatları'nda yüzme yarışlarının yapıldığı havuzun mavi renginin yeşile dönmesinin gizemi çözülemedi.

İngiliz sporcu Tom Daley’nin Twitter hesabından havuzun fotoğrafını paylaşmasıyla olayların fitilini ateşledi.

Fotoğrafta yüzme yarışlarının yapıldığı havuz masmavi iken, atlayışların yapıldığı havuzun renginin yeşil olduğu görülüyor. Üstelik daha da ilginç olanı atlayış havuzunun sadece bir gün önce mavi renkte olmasıydı.

Suyun rengi neden değişti henüz bilinmiyor

Herkes bir gecede renk değiştiren havuzun gizemini merak etmeye başladı. Sosyal medyada konuyla ilgili çeşitli spekülasyonlar ortaya atıldı.

Kadınlar senkronize atlama yarışları bu tartışmaların gölgesinde yapılırken Olimpiyat komitesinden rahatlatan bir açıklama geldi.



Rio 2016 sözcüsü suyun test edildiğini ve sporcular için tehlike arz eden bir sonuca rastlanmadığı belirtildi. Suyun neden renk değiştirdiği ise hâlen bilinmiyor.