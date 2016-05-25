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Spor

Rio Olimpiyatları'nda sporcular için 450 bin prezervatif

Olimpiyatlar süresince yarışacak 10 bin 500 atlet için 450 bin prezervatif sağlanacak

25 Mayıs 2016 00:07

Brezilya'nın Rio de Jenario kentinde düzenlenecek 2016 Olimpiyat Oyunları'nda yoğun seks beklentisi nedeniyle her sporcu için yaklaşık 50'şer tane olmak üzere 450 bin prezervatif dağıtılacak.

Rio'da 5-21 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Olimpiyatlar için bu yıl İngiltere'nin başkenti Londra'daki 2012 Olimpiyatları'nda olduğundan üç kat daha fazla prezervatif stoklandı.

tr.sputniknews.com'un haberine göre, oyunlar süresince yarışacak 10 bin 500 atlete 450 bin prezervatif dağıtılacak. 

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden prezervatif sayısındaki artışın nedenine ilişkin net bir açıklama yapılmadı, ancak sivrisinekler ve cinsel yolla bulaşan Zika virüsünden korunma konusunda Olimpiyat çalışanları ve sporcuların bilgilendirileceği de gelen bilgiler arasında. 

Avustralya Olimpiyat Komitesi de önceki günlerde korunmaları için milli sporculara Zika önleyici prezervatifler sağlamayı planladığını duyurmuştu.

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